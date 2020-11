Le Musée d’Histoire Naturelle de Lille se refait une beauté

Malgré le confinement, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille poursuit sa transformation et espère toujours vous accueillir à nouveau à l’occasion des vacances de février 2021 !

lE musée d’Histoire Naturelle encore plus accueillant

Cette fermeture est liée au projet de rénovation et de transformation du musée qui se déroulera en deux phases.

La première phase de transformation sera consacrée à l’accueil du public et au confort de visite. En effet, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille a vu sa fréquentation doubler en cinq ans, dépassant en 2019 les 122 000 visiteurs.

Dès février 2021, le musée vous accueillera par une nouvelle porte d’entrée, situé au 23 rue Gosselet. Vous apprécierez un espace d’accueil du public et des groupes, mêlant modernité et authenticité du charme de l’ancien. C’est aussi une salle de conférence qui sera accessible pour des futurs évènements et rencontres, ainsi qu’un café/boutique « le Cabinet de Curiosité du Sweet Flamingo ». Une nouvelle prestation pour lesvisiteurs, honorée par Romain et Mélanie, gérants du salon de thé Sweet Flamingo, situé rue Nicolas Leblanc.

Faire du Musée d’Histoire Naturelle de Lille, un Musée de l’Homme, de la nature et des civilisations, tel est l’enjeu que s’est fixé la Ville de Lille pour ce lieu culturel qui fêtera ses 200 ans en 2022.

Source : Musée d’Histoire Naturelle de Lille / Photos : © Zoom Sur Lille