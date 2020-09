Le Musée d’Histoire Naturelle de Lille propose de nombreuses activités avant sa fermeture pour travaux

Le Musée d’Histoire Naturelle de Lille existe depuis plus de 150 ans. Des squelettes de cachalot, de baleines et autres mammifères marins flottent au dessus du visiteur tandis qu’au sol des dioramas illustrent la vie des animaux de nos forêts, marais, côtes et campagnes. Dans d’autres salles, ce sont des mammifères et des oiseaux exotiques multicolores, une présentation complète de tous les oiseaux d’Europe, un insectarium, des batraciens, serpents, poissons… vous attendent… Découvrez ci-dessous la programmation du musée avant sa fermeture pour travaux.

Programmation

Fête de la Science / Les animaux et nous – 02 au 12 octobre 2020

« Quelle relation entre l’Homme et la Nature ? ». Telle est la thématique cette année que vous propose le Musée d’Histoire Naturelle de Lille le temps d’un atelier philo et lors d’une visite au musée (ponctuée d’anecdotes pour l’occasion !).

Fête de la Science du vendredi 02 au lundi 12 octobre 2020

Gratuit – ouvert à tous !

Ateliers philo

Samedi 10 octobre 2020 de 10h30 à 12h & 15h à 16h30

Dimanche 11 octobre 2020 de 15h à 16h30

Gratuit, sur réservation

Tout public, à partir de 12 ans

Inscriptions à la séance – Par mail à reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou par téléphone au 03 28 55 30 88.

Nuit du Modèle à Poils (nocturne) – jeudi 15 octobre 2020 de 18h à 22h

Avis aux amateurs de dessin ! Les animaux du musée posent pour vous !

A cette occasion, initiez-vous vous au dessin naturaliste, et laissez-vous conseiller par une dessinatrice animalière professionnelle.

Gratuit, ouvert à tous !

Jauge limitée – Réservations conseillées. Par mail à reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou par téléphone au 03 28 55 30 88.

Partagez vos réalisations sur la page Facebook du musée ou sur Instagram grâce aux #nuitdumodeleapoils #mhnlille

Vacances de Toussaint du 17 au 31 octobre 2020

On fête les travaux

Derniers jours avant fermeture pour travaux ! Venez profiter du musée pendant les vacances, avant de le retrouver en 2021 !

A cette occasion, ateliers et rencontres vous seront proposés pour tout connaitre du musée. Collections, métiers et projet de rénovation…. Le musée n’aura plus de secret pour vous ! Et en point d’orgue de ces 2 semaines de (re)découvertes, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille à faire la fête à l’occasion d’une kermesse…muséale !

Ouvert à tous !

Inscriptions à la séance – Par mail à reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou par téléphone au 03 28 55 30 88.

Évènement festif de fermeture (détails à venir…)

Le samedi 31 octobre 2020 de 14h à 19h

Gratuit, sur réservations par créneau d’une heure

Ouvert à tous

Inscriptions et réservations par mail à reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou par téléphone au 03 28 55 30 88 (créneaux à chaque heure)

Les Ateliers du Musée

Ateliers pour enfants

Vous cherchez une activité créative et ponctuelle pour vos enfants le mercredi après-midi ? Inscrivez-les aux ateliers !

Ateliers Dessin – 7 à 12 ans

Les mercredis 23 septembre et 07 octobre 2020 de 14h30 à 16h

Apprenez à dessiner, étape par étape, un animal ! Dessin inratable assuré !

Tarif : 6€/enfant (entrée du musée comprise/matériel fourni)

Ateliers Modelage – 7 à 12 ans

Les mercredis 30 septembre et 14 octobre 2020 de 14h30 à 16h

Du guépard à l’éléphant, apprenez à modeler dans l’argile un animal !

Tarif : 6€/enfant (entrée du musée comprise/matériel fourni)

Ateliers Peinture pour adultes

Le dimanche 11 octobre 2020 de 10h à 12h30

Initiez-vous à la peinture naturaliste et profitez des conseils d’un professionnel passionné pour apprendre à maîtriser les techniques de la peinture acrylique.

Tarifs : 12€/adulte (matériel fourni)

Rencontre Naturaliste / Notre région en automne

Le dimanche 04 octobre 2020 de 15h à 16h

Que peut-on observer dans notre région en automne ? Découvrez le à travers une projection de photographies commentée !

Tout public, dès 7 ans.

Tarifs : 2€ + droits d’entrée

Inscriptions à la séance – Par mail à reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou par téléphone au 03 28 55 30 88.

Infos Pratiques

Musée d’Histoire Naturelle

19, rue de Bruxelles – Lille

Port du masque obligatoire dans l’enceinte du musée et dans la rue, dans un périmètre de 50 mètres aux alentours du musée, à partir de 11 ans.

Le musée fermera ses portes pour travaux, à partir du dimanche 01 novembre 2020

Réouverture prévue pour les vacances de février 2021.

Site internet du Musée d’Histoire Naturelle de Lille



Source : Musée d’Histoire Naturelle de Lille et Photos : DR – © Musée d’Histoire Naturelle de Lille / © Zoom Sur Lille