Le Marathon de la Route du Louvre est prévue le dimanche 09 mai 2021

Dimanche 09 mai 2021, nouvelle édition du Marathon de la Route du Louvre. La course partira de Lille pour une arrivée au Louvre-Lens. Cette manifestation a été créée en 2006 par François Caron, Maire de Loos en Gohelle, sportif, grand animateur du bassin minier et Philippe Lamblin, Président de la Ligue Hauts-de-France d’athlétisme. Elle symbolise avant tout le rapprochement de deux territoires et permet de découvrir un riche patrimoine sous un angle original : le sport et la fête. En créant un lien de cohésion pérenne entre les deux bassins de population, la Route du Louvre fédère les communes du territoire, les habitants de la région, les associations autour d’un événement convivial. L’évènement est devenu très populaire dès la première édition (avec en moyenne 15 000 participants toute épreuve confondue).

Source : Route du Louvre – Photos : © Zoom Sur Lille