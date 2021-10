Le Lille Street Food Festival (dégustations, concerts, ateliers…) aura lieu du 07 au 10 octobre 2021

Du 07 au 10 octobre 2021, Hello Lille lance le Lille Street Food Festival à Euratechnologies. Un programme alléchant et festif qui mettra à l’honneur pendant 4 jours les chefs de la métropole passionnés par la food culture et leur savoir-faire ! Véritable vivier de jeunes chefs talentueux qui font vibrer le cœur de la gastronomie locale, la métropole lilloise s’inscrit parmi les destinations food reconnues à l’échelle européenne. Une occasion de se retrouver autour d’un verre et d’une belle assiette dans une ambiance conviviale et bon enfant.



Au programme : des démonstrations de start-ups d’Euralimentaire, des dégustations, des concerts, des ateliers avec des brasseurs et des rencontres avec de grands chefs lillois.

Les restaurateurs : Le Galettoire, Electrico Lisbon Urban Food, Ramen ton bol, Prima Fila, Thibaut Gamba, Davonn, My Love Lille, Rituel, Mora Mora, Bali Bao, Og Chefs et Roule ma poule.

Les boissons : Loven Kombucha, Brique House Brewery, Switch, Brasserie Tandem, Moulins d’Ascq, Brasserie Motte-Cordonnier, Alien et Épices & Breuvages.

Les concerts :

– 07 octobre 2021 de 19h à 21h : Fizz’ Me Up

– 08 octobre 2021 de 20h à minuit : Dj Set La Roserie / Louis Bichnard

– 09 octobre 2021 de 18h à 20h : Swingin’Pool

– 09 octobre 2021 de 20h à minuit : DJ Set Innersense – Donov

– 10 octobre 2021 de 12h à 14h : Marching Band

– 10 octobre 2021 de 19h à 21h : Absoul Trio



Infos Pratiques

Jours et horaires :

– Jeudi 7 octobre : 18h à 23h

– Vendredi 8 octobre : 18h à 00h

– Samedi 9 octobre : 11h à 00h

– Dimanche 10 octobre : 11h à 22h

Entrée gratuite / consommation payante

Le Pass Sanitaire sera demandé

Site internet du Lille Street Food Festival

Source & image : DR – © Hello Lille