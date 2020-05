Le Jardin des Mondes Pairi Daiza rouvre progressivement ses portes aux visiteurs d’un jour mais avec une limitation de l’affluence à 20%

Alors que la frontière entre la France et la Belgique est toujours fermée (au moins jusqu’au 15 juin 2020, plus d’infos sur le site de la Préfecture du Nord), le Jardin des Mondes Pairi Daiza à Brugelette en Belgique (à 1h de Lille) rouvre ses portes pour tous les visiteurs en limitant son affluence à 20% de celle enregistrée en 2018 et 2019.

Après avoir rouvert ses portes lundi 18 et mardi 19 mai 2020 à ses abonnés, accueillis en nombre très limité, Pairi Daiza ouvre progressivement l’accès du Jardin des Mondes à quelques centaines de visiteurs d’un jour. Ceux-ci peuvent désormais réserver leur visite sur le site de Pairi Daiza (www.pairidaiza.eu).

Ces premiers visiteurs ont pu découvrir en primeur tous les aménagements réalisés dans le Jardin pendant les mois de fermeture (le nouveau monde de la Terre du Froid, le monde australien, la grand volière, etc.) et tous les animaux nés ou arrivés ces derniers mois (voir ci-dessous).

Cette restriction drastique de l’affluence pour les premiers jours de la saison avait pour objectif d’éprouver le dispositif mis en place pour accueillir les visiteurs en toute sécurité : multiplication des lignes d’entrée, mise en circulation à sens unique des chemins, respect de la distanciation sociale, surveillance par les Corona-Stewards, port du masque là où Pairi Daiza l’exige, etc.

Ces deux jours de tests se soldent par un succès, les visiteurs ayant largement relayé leur satisfaction quant à la qualité de leur visite, le calme qui règne dans le Parc et le sentiment de sécurité ressenti grâce aux mesures mises en place.

Dans ce contexte, Pairi Daiza va progressivement accueillir ses premiers visiteurs d’un jour, qui pourront, comme les abonnés, désormais réserver leur ticket en ligne. Mais en nombre toujours limité. Le nombre de visiteurs restera très restreint, le nombre de places réservables par les abonnés et les visiteurs d’un jour (tous doivent bien entendu s’enregistrer avant leur venue au Parc) étant plafonné à 20% seulement de l’affluence enregistrée à Pairi Daiza certains jours des saisons 2018 ou 2019, alors même que le Jardin des Mondes était moins étendu et n’avait pas encore ouvert ses mondes de La Dernière Frontière (8 hectares) et La Terre du Froid (4 hectares).

La Direction du Parc confirme donc son souhait d’ouvrir les portes du Parc « tout en douceur » à son public, afin de lui permettre de vivre une journée de découverte des jardins dans le calme et une sécurité optimale.

Les nouveaux nés de pairi daiza

Comme chaque printemps, Pairi Daiza a accueilli beaucoup de nouveaux nés. Parmi les bébés nés ces derniers mois à Pairi Daiza et que peuvent désormais rencontrer les visiteurs, citons des takins dorés, une otarie à fourrure d’Afrique du Sud, des bisons, un fourmilier, un saki à face blanche, un hippopotame, un sitatunga, un renne, un dromadaire, un cerf du Père David, un buffle du Cap, de nombreux hippocampes, des lémuriens, un potoroo à long nez, etc.

Otarie à fourrure d’Afrique du Sud Buffles d’Afrique Renne

Takins Dorés Lémurien Hippopotames

Crédit photos : © Pairi Daiza

Infos pratiques

Pairi Daiza

Domaine de Cambron – Brugelette (Belgique)

Ouverture : du 18 mai au 11 novembre 2020 & du 12 décembre 2020 au 03 janvier 2021.

Tarifs 2020 :

– abonnements* à partir de 69€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 32€ (pour la saison).

Infos >>> cliquez ici !!!

* Pairi Daiza a décidé de prolonger la validité des abonnements 2020 à Pairi Daiza. Tant les abonnements Classic que Gold seront prolongés pour une période inédite, du 13 février 2021 au 19 mars 2021. Cette prolongation de validité est automatique, pour tous. Vous n’avez rien à faire pour en bénéficier. Si vous êtes déjà abonné(e) à Pairi Daiza pour la saison 2020, elle sera enregistrée sur votre carte. Si vous vous abonnez à partir d’aujourd’hui, l’accès au Jardin entre le 13 février et le 19 mars 2021 sera également toujours inclus, sans frais supplémentaire.

– individuel à partir de 25€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 9€ (par voiture)

Site internet de Pairi Daiza

Facebook de Pairi Daiza

Twitter de Pairi Daiza

Source : Pairi Daiza / Photos et images : DR / © Pairi Daiza / © Zoom Sur Lille