Le Jardin des Mondes Pairi Daiza est de nouveau accessible pour les Français

La frontière entre la France et la Belgique rouvre dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin 2020. Une occasion d’aller faire un tour dans le Jardin des Mondes Pairi Daiza à Brugelette (à 1h de Lille) ! Voyager sur les cinq continents à la rencontre de plus de 7 000 animaux !



Nouveauté 2020 : La Terre du froid

Depuis quelques semaines, Pairi Daiza propose un nouveau Monde intitulé La Terre du Froid. Ce nouveau territoire représente l’un des plus gros investissements de l’histoire de Pairi Daiza et met à l’honneur l’Arctique et l’Antarctique, les contrées polaires de notre planète. D’une superficie de plus 4 hectares, construite sur différents niveaux, La Terre du Froid met les visiteurs en contact avec des ours blancs, d’imposants morses, des tigres de Sibérie et bientôt des manchots. Autant d’animaux provenant d’autres jardins zoologiques et qui ont été confiés à Pairi Daiza dans le cadre de programmes internationaux de sauvegarde de ces espèces en danger. A côté de ces animaux emblématiques, véritables ambassadeurs de leurs congénères en danger dans la nature, le visiteur pourra aussi se promener dans une grande exposition audiovisuelle. Un voyage dans le monde des ours blancs à travers un voyage d’une journée, de l’aube au crépuscule, dans les différents endroits que peuvent traverser ces magnifiques ours et sont malheureusement très abîmés par les activités humaines tels le transport maritime, l’exploitation pétrolière et les conséquences des émissions de Co2. L’exposition expliquera aussi ce que fait Pairi Daiza, au cœur de La Terre du Froid, afin de participer à la survie de cette espèce animale unique. Et ce que chacun peut faire à la maison pour protéger la banquise et notre belle planète.

Les nouveaux nés de pairi daiza

Comme chaque printemps, Pairi Daiza a accueilli beaucoup de nouveaux nés. Parmi les bébés nés ces derniers mois à Pairi Daiza et que peuvent désormais rencontrer les visiteurs, citons des takins dorés, une otarie à fourrure d’Afrique du Sud, des bisons, un fourmilier, un saki à face blanche, un hippopotame, un sitatunga, un renne, un dromadaire, un cerf du Père David, un buffle du Cap, de nombreux hippocampes, des lémuriens, un potoroo à long nez, etc.

Otarie à fourrure d’Afrique du Sud Buffles d’Afrique Renne

Takins Dorés Lémurien Hippopotames

Crédit photos : © Pairi Daiza

Les Huit Mondes de Pairi Daiza

Cap Austral : pélicans blancs, cigognes d’Europe, flamants du Chili, madidi, saïmiri, grand kangourou roux, oiseaux de Mura (plus de 200 volatiles), gibbons, koalas, diables de Tasmani…

Koala Cap Austral Kangourou

Cambron – L’Abbaye : cochons asiatiques, chèvres, canards, loutre Asiatique, tortue d’Aldabra, volière géante (la plus grande d’Europe accueille des flamants de Cuba, des spatules, des ibis rouges….), canard à dos blanc, chauves-souris, perroquets, dromadaires, grands tatous velus, paresseux, harfang des neiges, pygargue à tête blanche, condor des Andes, tapirs, fourmiliers géants, capibaras,…

Tapir Cambron – L’Abbaye Alpaga

La Terre des Origines : lémuriens, girafes, lion, léopard, rhinocéros, buffle du Cap, hippopotame, suricates, gorilles, éléphants d’Afrique,…

Gorille La Terre des Origines Hippopotame

Cambron-sur-Mer : requins, manchots du Cap, otaries à Fourrure, phoques, poisson-papillon, poisson chirurgien, poisson-clown, poisson-ballon, rascasse volante, chelmon à long bec, poisson cardinal de Banggai,…

Cambron-sur-Mer Phoque Cambron-sur-Mer

Le Royaume de Ganesha : éléphants d’Asie, porc-épic, tigres blancs, orang-outans, varans de Komodo, macaque à crète, le wombat…

Loutre Le Royaume de Ganesha Tigre Blanc

Le Royaume du Milieu : pandas roux, pandas géants, ours à collier, takin doré, muntjac indien, loutres géantes, cigognes blanches…

Panda Géant Le Royaume du Milieu Takin Doré

La Dernière Frontière : ours bruns, ours noirs, loups gris, loups noirs, pumas, otaries de Steller (les plus grandes otaries du monde !), élans,…

Loup Gris La Dernière Frontière Ours Brun

La Terre du Froid : ours blancs, morses, tigres de Sibérie, bisons d’Amérique, rennes, manchots (prochainement)…

Bisons d’Amérique La Terre du Froid Tigre de Sibérie

Pairi Daiza Resort

Avec La Dernière Frontière et désormais La Terre du Froid, Pairi Daiza Resort propose aux visiteurs une offre de séjour encore plus large, qui répond aux attentes des hôtes les plus exigeants.

Cette année, ce sont pas moins de 100 logements (chambres d’hôtels, lodges, maisons enterrées, chambres avec vision subaquatique,…) qui permettront de séjourner auprès de familles d’animaux extraordinaires, chacune installée dans un environnement spacieux et fidèlement reconstitué : ours bruns et noirs, morses, loups gris, ours blancs, daims, tigres de Sibérie, otaries de Steller et, prochainement, manchots.

S’endormir avec le hurlement des loups, se réveiller nez à nez avec un ours brun, observer le ballet aquatique des otaries depuis votre balcon ou suivre un ours blanc dans et hors de l’eau est possible.

Retrouvez notre article sur les 50 nouveaux logements insolites au cœur de la Terre du Froid

Mesures et gestes barrières



– Le masque fortement recommandé pour rentrer à Pairi Daiza (+ de 12 ans) et obligatoire dans certaines zones du Parc. Tout visiteur qui souhaite entrer dans le Jardin devra avoir un masque sur lui. Son port sera vivement recommandé pour les 12 ans et plus dans l’ensemble du Domaine. Et il sera obligatoire dans les lieux couverts du Domaine (pour les 12 ans et plus) ainsi que sur les îles des lémuriens et saïmiris (pour tous).

– La distanciation sociale de minimum 1,5 mètre entre personnes ne partageant pas le même foyer sera d’application dans l’ensemble du Jardin. Rappelons que Pairi Daiza propose plus de 86 000 m² d’espaces utiles de plein air (chemins, allées, jardins…) sur lesquels les visiteurs peuvent aisément se disperser.

– Les voies d’entrées dans le Jardin ont été multipliées. Pas moins de 15 larges voies d’accès permettront désormais aux visiteurs d’accéder aux entrées du Parc (une nouvelle entrée temporaire a d’ailleurs été créée), en respectant la règle de distanciation sociale.

– Certains chemins et sentiers du Jardin, plus étroits, ont été placés à sens unique, afin d’éviter aux visiteurs de se croiser.

– Le nombre de distributeurs de savons et/ou de gel hydro-alcoolique a été renforcé (sanitaires, point de restauration à emporter, boutiques, accès à certaines zones du Parc, etc.), afin que tout un chacun puisse, à tout moment, se laver les mains comme cela est recommandé. Chaque bloc wc sera sous surveillance permanente du personnel de nettoyage et fréquemment désinfecté.

– Dans la lignée des autorisations accordées au secteur Horeca (acronyme désignant le secteur d’activités de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés), un grand nombre de take away (vente à emporter) ont été installés un peu partout dans le Parc en attendant que soit autorisée la réouverture des restaurants, afin de permettre aux visiteurs de se restaurer en toute sécurité et à petits prix dans le Parc,

– Quelques activités particulières (nourrissages annoncés à heure fixe, démonstration de vols d’oiseaux, poissons-pédicure) restent également suspendues, jusqu’à nouvel ordre.

Nos 243 photos de pairi daiza



Infos pratiques

Pairi Daiza

Domaine de Cambron – Brugelette (Belgique)

Ouverture : du 18 mai au 11 novembre 2020 & du 12 décembre 2020 au 03 janvier 2021.

Tarifs 2020 :

– abonnements* à partir de 69€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 32€ (pour la saison).

* Pairi Daiza a décidé de prolonger la validité des abonnements 2020 à Pairi Daiza. Tant les abonnements Classic que Gold seront prolongés pour une période inédite, du 13 février 2021 au 19 mars 2021. Cette prolongation de validité est automatique, pour tous. Vous n’avez rien à faire pour en bénéficier. Si vous êtes déjà abonné(e) à Pairi Daiza pour la saison 2020, elle sera enregistrée sur votre carte. Si vous vous abonnez à partir d’aujourd’hui, l’accès au Jardin entre le 13 février et le 19 mars 2021 sera également toujours inclus, sans frais supplémentaire.

– individuel à partir de 25€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 9€ (par voiture)

Réservation >>> cliquez ici !!!

Site internet de Pairi Daiza

Facebook de Pairi Daiza

Twitter de Pairi Daiza

Source : Pairi Daiza / Photos et images : DR / © Pairi Daiza / © Zoom Sur Lille