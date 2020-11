Le Festival Séries Mania se déroulera à Lille et en Région Hauts-de-France du 28 mai au 05 juin 2021

La prochaine édition du Festival Séries Mania aurait dû se tenir à Lille du 19 au 27 mars 2021, ce sera finalement du 28 mai au 05 juin 2021 ! En 2022, le Festival reprendra courant mars.

Rodolphe Belmer, Président

Laurence Herszberg, Directrice générale

« Chaque année, SERIES MANIA rassemble près de 72 000 festivaliers et 3 000 professionnels. Nous savons aujourd’hui que nous ne pourrions pas organiser le festival que nous avions imaginé en mars prochain, la période étant trop incertaine, et sommes convaincus que la situation sanitaire mondiale va s’améliorer. Nous nous plaçons donc entre nos prestigieux confrères que sont le Festival de Cannes et le Festival international du film d’animation d’Annecy.

Notre équipe travaille depuis de longs mois pour préparer une édition exceptionnelle qui se doit d’être une fête que nous allons tous vivre ensemble.»

