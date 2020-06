Le Festival Séries Mania se déroulera à Lille et en Région Hauts-de-France du 19 au 27 mars 2021

Le Festival Séries Mania est de retour à Lille et en Région Hauts-de-France du vendredi 19 au samedi 27 mars 2021. Le plus grand événement international exclusivement dédié aux séries revient avec une ambition nouvelle : faire de Séries Mania un outil permanent de promotion de la création sérielle.

Afin de répondre à ces défis, le festival est fier d’annoncer les développements suivants :

La création du Label Séries Mania, pour accompagner le grand public

L’équipe de Séries Mania visionne toute l’année des centaines de nouvelles séries issues des cinq continents. Dans cet univers pléthorique, le festival proposera désormais ses recommandations de manière permanente pour guider le public, à travers un renforcement de sa présence digitale, la mise en ligne de contenus vidéos et l’organisation d’avant-premières à l’année à Lille.

Les séries soutenues par le festival seront regroupées sous le « Label Séries Mania », ayant pour ambition de développer leur notoriété et leur visibilité.

La pérennisation de Séries Mania Digital, une plateforme numérique disponible à l’année pour les professionnels

Cette plateforme créée avec succès pendant la crise a révélé la nécessité de mettre en relation les professionnels du secteur, quel que soit le contexte, et de pérenniser les liens amorcés lors des précédentes éditions.

A partir de la rentrée, Séries Mania proposera par conséquent une plateforme digitale où il sera possible de suivre l’évolution des projets et des talents sélectionnés à Séries Mania Forum, mais également d’accéder à des contenus exclusifs (webinaires, formations…) ainsi qu’à un réseau international de contacts.

Une nouvelle manière d’encourager le développement de projets, à travers un espace vivant et interactif de networking 365 jours par an.

La création du Séries Mania Institute, pour former les talents européens de demain

Depuis sa création, Séries Mania s’est positionné comme une véritable « tête chercheuse » des nouveaux créateurs, grâce notamment aux résidences d’écriture initiées par Séries Mania Forum : UGC Writers Campus, SeriesLab (initiative de TorinoFilmLab) et la Résidence de co-écriture Israël-France (initiée avec le CNC et le Gesher Multicultural Film Fund).

Afin d’identifier au plus tôt ces talents internationaux et de développer les réseaux de création européens, le festival va aujourd’hui plus loin en lançant le Séries Mania Institute.

Cette nouvelle structure a pour mission de renforcer la formation des professionnels européens aux métiers des séries et de l’audiovisuel, et s’articule autour de 3 axes fondamentaux :

– Rassembler les savoir-faire internationaux en matière d’écriture de séries, pour constituer le réseau européen des créateurs de demain.

– Décloisonner les métiers de la fiction sérielle, pour fédérer scénaristes, réalisateurs, producteurs et diffuseurs autour d’une culture de travail commune.

– Favoriser l’émergence de nouveaux talents issus de la diversité des parcours et des origines.

Organisées en partenariat avec La Fémis (soutenue par le CNC) et la Région Hauts-de-France, plusieurs formations destinées à différents publics seront proposées à partir de 2021.

Source : Séries Mania et image : © Zoom Sur Lille