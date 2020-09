Le festival Séries Mania est de retour à Lille pour 3 avant-premières !

La prochaine édition du Festival Séries Mania aura bien du 19 au 27 mars 2021. Pour patienter jusque là, dans le cadre du développement à l’année des actions menées par Séries Mania, le festival innove et vous présente 3 avant-premières Label SERIES MANIA à Lille et Dunkerque.



Label Series Mania

Le Label SERIES MANIA s’applique aux séries de la sélection officielle du festival qui sont soutenues au moment de leur lancement par la mise en place d’avant-premières, d’accompagnement rédactionnel, d’aide promotionnelle sur les supports digitaux du festival…

AVANT-PREMières

Jeudi 17 septembre 2020 – Série Laëticia

UGC Ciné Cité Lille à 20h

Studio 43 Dunkerque à 20h30

En présence du créateur et réalisateur Jean-Xavier de Lestrade, des acteurs Marie Colomb et Yannick Choirat et de la productrice Judith Louis

L’adaptation par Jean-Xavier de Lestrade du livre d’Ivan Jablonka sur le terrible destin de Laëtitia, dont l’assassinat en 2011 a eu un retentissement médiatique et politique national.

Sélectionnée cette année à SERIES MANIA en séance spéciale, la série sera diffusée prochainement sur France Télévisions.

Projections gratuites – Ouvertures des réservations

Lille : dès le mercredi 09 septembre 2020 via seriesmania.com

Dunkerque : dès aujourd’hui au 03 28 66 47 89 ou par mail contact@studio43.fr

Jeudi 15 octobre 2020 – Série Moloch

UGC Ciné Cité Lille à 20h

En présence de l’équipe artistique (à préciser)

Après Chefs, cette nouvelle création d’Arnaud Malherbe est un polar fantastique autour de mystérieuses auto-combustions, superbement mis en images et interprété par un casting haut-de-gamme emmené par Olivier Gourmet et Marine Vacht.

Sélectionnée cette année en Compétition Internationale, la série sera diffusée prochainement sur ARTE

Projections gratuites – Ouvertures des réservations >>> Prochainement…

Jeudi 05 novembre 2020 – Série Cheyenne et Lola

UGC Ciné Cité Lille à 20h

En présence de la créatrice Virginie Brac, du réalisateur Eshref Reybrouck et de l’actrice Veerle Baetens

Nouvelle série de Virginie Brac (Engrenages), axée sur un flamboyant duo féminin interprété par Charlotte Le Bon et Veerle Baetens, unies pour le meilleur et pour le pire face à l’adversité masculine des trafics illégaux dans les ferrys du Nord.

Sélectionnée cette année en Compétition Française, la série sera diffusée prochainement sur OCS.

Projections gratuites – Ouvertures des réservations >>> Prochainement…

Source : Séries Mania et image : © Séries Mania / © Zoom Sur Lille