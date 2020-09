Le Festival CineComedies se déroulera à Lille du 30 septembre au 04 octobre 2020

Du mercredi 30 septembre au dimanche 04 octobre 2020, la Ville de Lille et la Région des Hauts-de-France vibreront au rythme de la nouvelle édition du Festival CineComedies, un festival entièrement dédié au cinéma comique sous toutes ses formes. À la fois populaire et cinéphile, cet événement incontournable offre un espace de rencontre et de partage entre le public et les plus grands noms de la comédie à travers des rétrospectives, des avant-premières, des masterclass et des rencontres professionnelles. En 2019, la deuxième édition a réuni 21 000 visiteurs. Toutes les projections sont gratuites sur réservation, sauf avant-premières et soirée Cinéma-Karaoké spéciale Grease.

Mardi 29 septembre 2020

Creative Mine, Arenberg

20h : Un air de famille – En présence de d’Agnès Jaoui, scénariste et comédienne.

Mercredi 30 septembre 2020

UGC Ciné Cité, Lille

19h30 : C’est la vie – Film d’ouverture en avant-première – En présence de l’équipe du film.

Jeudi 01 octobre 2020

Gare Saint Sauveur, Lille

A partir de 18h : Soirée 40ème anniversaire The Blues Brothers (18h : jeux et animations musicales, 20h30 : projection du film en plein air – VOSTFR)

UGC Ciné Cité, Lille

20h : Mais où est donc passée la 7ème Compagnie…

Le Majestic, Lille

20h30 : Tootsie (VOSTFR)



Vendredi 02 octobre 2020

UGC Ciné Cité, Lille

17h30 : La Vie de château

UGC Ciné Cité, Lille

18h30 : Y-a-t’il un pilote dans l’avion ? (VOSTFR)

UGC Ciné Cité, Lille

19h30 : Les Mariés de l’An II. Suivi d’une rencontre avec Jean-Paul Rappeneau (réalisateur)

UGC Ciné Cité, Lille

20h30 : S.O.S Fantômes (VOSTFR)

Théâtre du Casino Barrière, Lille

20h30 : Soirée cinéma-karaoké avec l’Écran Pop

Le Majestic, Lille

21h : Arizona Junior (VOSTFR)



Samedi 03 octobre 2020

UGC Ciné Cité, Lille

14h : Le Corniaud – En présence de Dominique Raimbourg, fils de Bourvil

UGC Ciné Cité, Lille

14h30 : Le Discours – Avant-première – En présence de l’équipe du film

Le Majestic, Lille

16h : Signé Arsène Lupin – En présence de Yannick Bourdelle (spécialiste de Robert Lamoureux)



UGC Ciné Cité, Lille

17h : On a retrouvé la 7ème Compagnie ! En présence de Yannick Bourdelle (spécialiste de Robert Lamoureux)

UGC Ciné Cité Lille

17h30 : Lupin III : The First – Film d’animation en avant-première

Le Majestic, Lille

18h30 : La Traversée de Paris – En présence de Dominique Raimbourg, fils de Bourvil

UGC Ciné Cité, Lille

19h30 : Le Goût des autres – Suivi d’une rencontre avec Agnès Jaoui

Le Majestic, Lille

20h30 : Un fauteuil pour deux (VOSTFR)

UGC Ciné Cité, Lille

21h : Spinal Tap (VOSTFR)

Dimanche 04 octobre 2020

UGC Ciné Cité, Lille

11h : La Guerre des boutons – En présence de Martin et François Lartigue (interprètes de Petit Gibus et Grand Gibus)



Le Majestic, Lille

11h30 : Un air de famille

Le Majestic, Lille

14h : Laurel & Hardy au Far West – Nouvelle copie restaurée – Film précédé de 2 court-métrages

UGC Ciné Cité, Lille

14h30 : La Folle journée de Ferris Bueller (VOSTFR)

Le Majestic, Lille

16h30 : Le 17ème ciel – En présence de Serge Korber – Film précédé de son court-métrage Un jour à Paris

UGC Ciné Cité, Lille

17h : Le Flic de Beverly Hills (VOSTFR)

UGC Ciné Cité Lille

19h30 : L’Origine du monde – Film de clôture en avant-première – En présence de l’équipe du film

Autour du Festival

Exposition Le Cinéma de Bourvil

12 septembre au 04 octobre 2020 – Palais Rihour

Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 18h (dernière visite à 17h30) – Entrée libre

Après Pierre Richard et Gérard Oury, le Festival CineComedies poursuit sa mission de valorisation du patrimoine de la comédie en proposant une exposition dédiée à Bourvil.

Près de 450 pièces seront exposées au Palais Rihour pendant 3 semaines, du 12 septembre au 04 octobre 2020.

De Pas si Bête au Mur de l’Atlantique, en passant par La Traversée de Paris, Un drôle de paroissien, Le Corniaud ou La Grande vadrouille, le visiteur se baladera dans la carrière cinématographique d’André Bourvil.

À travers de nombreuses photos, affiches du monde entier, souvenirs et objets de tournages, le public découvrira la filmographie complète de cet homme qui reste l’un des artistes préférés du monde francophone.

Entrée libre

