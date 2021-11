Le Cirque Arlette Gruss plantera son chapiteau à Villeneuve d’Ascq du 20 au 28 novembre 2021

Du 20 novembre au 28 novembre 2021, le Cirque Arlette Gruss plantera son chapiteau sur le parking P7 dit Des Moulins (rue Albert Samain) à Villeneuve d’Ascq pour le plus grand plaisir de tous. Devenue une référence dans le paysage du cirque européen, la marque Arlette Gruss se distingue grâce à un concept innovant : faire de chaque spectacle une histoire. Ainsi, la sélection des numéros s’effectue sur des critères de technicité, d’esthétique mais aussi de cohérence avec le thème choisi par Gilbert Gruss. L’aspect technique est également primordial dans cette quête permanente de l’originalité. Lumières, costumes, musiques, tout est pensé dans un seul et unique but : emmener petits et grands dans des voyages toujours plus surprenants ! Cette année, découvrez le nouveau spectacle du Cirque Arlette Gruss intitulé « Excentrik ». A noter que le Cirque Arlette Gruss propose également une formule « Dîner Spectacle » le samedi 27 novembre 2021 à 20h !

Bande Annonce du Spectacle Excentrik

Sur fond de numéros absolument inédits et parfois même révolutionnaires, la nouvelle génération dorée « Made in Arlette Gruss » actionne la machine à réinventer le cirque pour un voyage de 2h exquis et inoubliable.

Parce que le Cirque Arlette Gruss ne fait rien comme les autres, révélons enfin au cirque son côté Excentrik !

Au Programme

Première Partie

Grâce à Jack et sous la plume de Mr Loyal, la troupe Excentrik vous offre « Un voyage intemporel »

« Poneys miniatures et grand talent », Alexis Gruss-Biasini présente ses Falabellas

A grands coups de pédales; le clown André « fait péter les watts »

Avec le Team Street Workout « le cirque joue les gros bras »

« Il dégaine d’entrée » le clown César Dias

Linda Biasini Gruss & Laura-Maria Gruss vous présentent leurs « rêves équestres »

« Ces deux-là ne manquent pas d’air… », André et César Dias aux sifflets

Aux sangles aériennes, Julia Friedrich & Kevin Gruss sont en « osmose aérienne »

Le duo Supka vous offre « une nouvelle vision du jonglage », Zdenek & Nathalie Supka

Sur leurs bicyclettes acrobatiques Alexis, Eros & le duo LYD « Un quatuor en or »

« un moment à croquer » avec André, Valentina Gruss et leur invité surprise…

Deuxième Partie

« On démarre en fanfare ! » avec Mr Loyal, les danseurs et l’orchestre Arlette Gruss

Embarquez pour « une balade exotique » avec Sarah Houcke et ses dromadaires

« André plonge dans le grand bain »

« Plus d’une corde à notre arc ! », démonstration collective de cordes à sauter

Le Duo Rolling Wheel « pieds et pongs liés », à la roue allemande

Avec César Dias « comme d’habitude ça dérape… »

« Un numéro riche en rebondissements » à la barres russe Campania Havana

« Diaboliquement impressionnant ! », jonglerie au diabolo, Pierre Marchand

« Excentrikement vôtre », le grand final by Arlette Gruss

Représentations à Villeneuve d’Ascq

Infos Pratiques

Prix des places à Villeneuve d’Ascq :

– de 15€ à 46€

– gratuit pour les enfants de moins de 3 ans (par mesure de sécurité, ils devront être gardés sur les genoux)

Personnes à mobilité réduite : pour bénéficier des places accessibles aux fauteuils roulant, il est impératif d’effectuer votre réservation à la billetterie ou par téléphone au 0812 106 406 (10h à 19h).

Renseignements & réservations : reservations@cirque-gruss.com ou 0812 106 406.

Le Cirque Arlette Gruss propose également des Offres VIP >>> plus d’infos sur le site du Cirque Arlette Gruss

Site internet du Cirque Arlette Gruss

Facebook et Twitter du Cirque Arlette Gruss

Dîner-Spectacle au Cirque Arlette Gruss – 27/11/21 à 20h

Offrez-vous un dîner d’exception conçu par des artisans culinaires locaux. A noter que chaque menu comporte une déclinaison végétarienne.

Carte des Menus (saveur, végétarien & enfant) à Villeneuve d’Ascq >>> cliquez ici !!!

Tarifs : de 35€ à 106€ (en fonction des catégories)

Réservations >>> cliquez ici !!!

