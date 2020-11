Le Chti lance « #neperdonspasleNord », une initiative pour aider les commerces nordiste

Suite au nouveau confinement, Le Chti souhaite aider les commerces du Nord dans cette nouvelle épreuve en leur donnant les moyens de s’exprimer. Le Chti lance un cri du cœur, à vous, lecteurs, acteurs publics, commerçants, habitants du Nord. L’adresse mail neperdonspaslenord@lechti.com est dédiée à récolter toutes les initiatives pendant ce deuxième confinement.

Commerçants du nord

Le Chti vous donne la parole. Contactez-les. Partagez avec eux vos témoignages, mais aussi vos initiatives et vos alternatives mises en place pour pallier la situation à laquelle nous sommes confrontés. Le Chti partagera, avec vous, les solutions et les nouvelles dispositions que vous transmettrez. Ils aspirons à porter la voix de ceux d’entre vous qui souhaitent se faire entendre.

ACteurs de la vie publique du Nord

Continuez, artistes et indépendants de créer, de vous exprimer, de partager créations, joies et doutes. Continuez, médias et institutions de nous informer, de nous éclairer, de nous instruire. Continuez, vous qui participez à notre quotidien, dans la lumière ou dans l’ombre, à y croire. Rejoignez le mouvement #neperdonspasleNord.

Habitants du nord

Ces commerces sont aussi les vôtres, vous qui lisez ces lignes. Pour la deuxième fois, nous nous devons, plus que jamais, de soutenir ces établissements qui font vivre notre région, qui font rayonner le Nord. Le Nord, c’est eux, c’est vous, c’est nous. Tous ensemble, accompagnons les commerçants. Ne perdons pas nos liens. #neperdonspasleNord.

Source et image : © Le Chti