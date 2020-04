Le Chromatic Vocal Group vous lance un défi du 06 au 10 avril 2020 : illustrer en dessin plusieurs chants de son spectacle Musical Bd. Des inscriptions aux Académies Chromatic sont à gagner.

Le Chromatic Vocal Group devait se produire le samedi 04 avril 2020 à Saint-Amand-les-Eaux, avec le dessinateur Winoc, autour de son concert dessiné Musical Bd.

Confiné mais pas réduit au silence, le Chromatic Vocal Group vous lance un défi. A partir du lundi 06 avril 2020, le Chromatic Vocal Group postera quotidiennement sur sa page Facebook, sur Instagram ainsi que sur son site internet un chant extrait de son spectacle Musical Bd et vous invitera à lui retourner par mail vos dessins inspirés par l’œuvre du jour. A la fin de la semaine vos chefs-d’œuvre réapparaîtront en vidéo sur les morceaux interprétés par le Chromatic Vocal Group afin de redonner vie au spectacle Musical Bd. Une version musicale éclatée mais regroupée grâce à la technologie.

A la fin du défi, un tirage au sort parmi l’ensemble des participants désignera les gagnants des trois inscriptions aux Académies Chromatic.

Académies Chromatic

Les Académies Chromatic réunissent des stagiaires chanteurs encadrés par le Chromatic Vocal Group, ainsi que des stagiaires dessinateurs encadrés par Winoc. Durant une semaine, les stagiaires élaborent leur propre spectacle chanté ainsi que les dessins servant de décor. Le thème des Académies 2020 est le voyage aux États-Unis. Le spectacle élaboré sera produit lors d’un concert en fin de stage.

Chromatic Vocal Group

Fondé en 2017 sous l’impulsion de chanteurs originaires des Hauts de France, le Chromatic Vocal Group a pour ambition de mettre en relation les différents arts et différentes disciplines faisant appel à nos cinq sens.

Cet ensemble vocal réunit jusqu’à 16 chanteurs venus d’horizons différents, qu’ils soient jeunes chanteurs issus des conservatoires des Hauts-de-France, chanteurs professionnels ou chanteurs ayant embrassé une carrière professionnelle en dehors de la musique. Son répertoire s’étend de la musique classique chorale, aux grands tubes de la musique pop ou du jazz. Accompagnés par un trio jazz, un piano ou a cappella, le Chromatic Vocal Group multiplie les expériences sonores, visuelles, olfactives et les mises en espace afin de plonger le spectateur dans une parenthèse musicale.

Le Chromatic Vocal Group a d’ores et déjà proposé des concerts dessinés (Musical Bd), des concerts oenologiques, des concerts olfactifs (Flor&sens) et des concerts autour de la lumière (Lumin&sens). Il organise également depuis trois ans les Académies Chromatic, à destination des amateurs de chant et de dessin.

