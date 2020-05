Le Casino Barrière Lille rouvre ses portes à partir du mardi 02 juin 2020 à 14h

Le Casino Barrière Lille ouvrira ses espaces machines à sous et jeux de tables électroniques ainsi que son nouveau Café des sports dès ce mardi 02 juin 2020 à 14h. Le restaurant La terrasse du Parc ouvrira le vendredi 05 juin 2020 à 12h.

Dominique Desseigne, Président Directeur Général de Barrière

« La réouverture progressive de la majorité de nos établissements est une grande nouvelle pour notre Groupe. Face à cette crise sanitaire et économique qui touche tous les secteurs et particulièrement celui du tourisme et des loisirs, nos collaborateurs se sont mobilisés, chacun à sa manière, pour apporter son expertise et ses idées innovantes pour mettre en place les nouveaux protocoles sanitaires et anticiper les nouvelles attentes de nos clients dans nos hôtels, nos restaurants et bars, et nos casinos. Aujourd’hui, nous voulons prendre une part active dans la reprise économique du tourisme en France et être un acteur du retour à la convivialité et à la sérénité. Notre unique mission : nous nous occupons de tout, surtout de vous ».

Mesures de santé et de sécurité sanitaire

Toutes les mesures de santé et de sécurité sanitaire sont mises en œuvre pour assurer l’accueil et la qualité du séjour des clients, dans le plus grand respect des annonces gouvernementales.

La distanciation physique passera par une réorganisation des espaces avec une signalétique d’informations, des équipements protecteurs, la distribution de gel hydroalcoolique et de lingettes désinfectantes. Elle est accompagnée de mesures d’entretien strictes et régulières des surfaces et des éléments manipulés par les clients (clés, terminaux de paiement,…). Le port du masque est obligatoire pour tous les clients et les collaborateurs Barrière.

La digitalisation a été renforcée sur l’ensemble du parcours client pour limiter les contacts : paiement sans contact, et procédures de check-in, express check-out, réservation et facturation digitalisées. Certains équipements sont immédiatement renouvelés après chaque usage, notamment dans les espaces sanitaires, les lieux de pause ainsi que dans les espaces des restaurants et des bars.

