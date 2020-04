Le Bal du Cheval Blanc prévu le 07 mai 2020 est reporté au 19 septembre 2020

Le très célèbre Bal du Cheval Blanc qui devait avoir lieu le jeudi 07 mai 2020 à 19h au Grand Sud de Lille est reporté au 19 septembre 2020 à 19h. Pour sa 7ème édition le Bal pourra accueillir 5 000 personnes (le double de l’édition 2019).

Le Bal du Cheval Blanc

Né en 2014 dans le cadre de Wazemmes l’Accordéon, le Bal du Cheval Blanc a tout de suite fait exploser tous les compteurs. Le Cheval Blanc est un bistrot populaire situé au cœur du quartier de Wazemmes. Animé tous les dimanches après-midis par un excellent groupe, Les Zazous. En 2014, le festival décide de créer le Bal du Cheval Blanc. Le succès est tout de suite phénoménal.

Monique Leroux, une personnalité emblématique. La patronne du Cheval Blanc n’y est pas pour rien dans le succès énorme de ce bal. Sa popularité, l’esprit festif du Nord qu’elle incarne, avec sa chaleur, sa convivialité, son cœur, font merveille. Il faut entendre 2000 personnes chanter : « c’est le meilleur bistrot, le Cheval Blanc ! » ou bien « Monique du Ch’val Blanc ! » pour éprouver le grand frisson.

Le Bal, un rituel festif. Le groupe Les Zazous est adoré du public. Eux non plus ne sont pas pour rien dans le succès du bal, ce sont des vedettes ! Beaucoup de visiteurs viennent déguisés, l’ambiance est toujours bon enfant, le public reprend les chansons à tue-tête, on rit, on s’aime. Chaque année il faut voir Monique Leroux, montée sur un grand cheval de bois blanc, fendre la foule, traverser la salle acclamée comme une pop star !

Infos Pratiques

Le Grand Sud de Lille

50, rue de l’Europe

Tarif : 10,85€

Billetterie >>> cliquez ici !!!

Bar & petite restauration sur place

Site internet de Flonflons (Wazemmes l’Accordéon)

Source & images : DR / © Flonflons