Le 27 novembre 2020, Les Nids de Chlorofil vous proposent la Greenfriday (1 séjour 2021 réservé dans l’une des cabanes dans les arbres = 1 place accrobranche offerte par participant)

Vendredi 27 novembre 2020 de 00h00 à 23h59, les Nids de Chlorofil vous proposent la Greenfriday ! Pour tout bon cadeau acheté pour une nuit ou plus dans l’une des 3 cabanes dans les arbres de Chlorofil, vous recevrez une place accrobranche (baby, enfant ou adulte) pour chaque participant !

3 Cabanes dans les arbres de la Forêt de Phalempin

Au cœur d’une forêt domaniale de 676 hectares se trouvent 3 cabanes dans les arbres. Vous pouvez y séjourner pour une nuit ou plus, selon vos envies. Les cabanes « Les Nids de Chlorofil » sont ouvertes tous les jours d’avril à novembre.

Pour Noël, les Nids de Chlorofil vous proposent des bons cadeaux perchés valables un an à partir de la date d’achat. Un joli moment à partager en famille, entre amis ou simplement à offrir à ses proches. A l’occasion des fêtes de fin d’année par exemple ?

Les parcours accrobranche 100% nature

Découvrez les parcours branchés au cœur de la forêt de Phalempin. Petits ou grands enfants, le parc d’accrobranche Chlorofil est adapté à tous. Il y en a pour tous les goûts !

Parcours Baby (2h)

Faites découvrir les joies de l’accrobranche à votre tout-petit. Seule condition : que l’enfant marche et qu’il ait 2 ans (jusqu’à 1m15). Accompagnateur obligatoire (gratuit) sur les parcours.

Parcours Enfant (2h) – 2 parcours

Les parcours enfants, d’une longueur de 150m, avec plus de 13 ateliers différents, proposent une ligne de vie continue n’occasionnant aucune manipulation de la part des plus petits. 2 parcours, parsemés d’obstacles, permettent aux enfants à partir d’1m15 de s’amuser comme les grands.

Parcours Ado/découverte(2h) – 4 parcours

Des parcours dits de « découverte » sont accessibles pour toute la famille, à partir d’1m30. 4 parcours parsemés d’obstacles, qui permettent aux enfants comme aux adultes d’évoluer. Une ligne de vie continue qui n’occasionne aucune manipulation pour passer les différentes étapes en toute sécurité.

Parcours Adulte (2h > 3h)

Une balade dans les arbres adaptée au niveau de chacun, accessible aux débutants comme aux plus sportifs. Sensations et rires assurés avec les tyroliennes, les sauts de tarzan, le surf, le vélo, le tout en haut des arbres !

Qui n’a jamais rêvé de dormir dans une cabane perchée étant petit ? Les Nids de Chlorofil sont là pour réaliser ce rêve !

Infos pratiques

Chlorofil

2, rue du Général de Gaulle – La Neuville

Tarifs :

– cabane 2 personnes (petit déjeuner inclus) = 100 €

– cabane 4 personnes (petit déjeuner inclus) = 150 €

– cabane 6 personnes (petit déjeuner inclus) = 150 €

– jusqu’à 8 personnes (cabane de 2 et 6 personnes + petit déjeuner inclus) = 250 €

– jusqu’à 10 personnes (cabane de 4 et 6 personnes + petit déjeuner inclus) = 300 €

– jusqu’à 12 personnes (cabane de 2, 4 et 6 personnes + petit déjeuner inclus) = 400 €

