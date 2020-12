Le 22 novembre 2020, Factory & Co ouvrira son 23ème restaurant dans le Centre Commercial Lillenium

Mardi 22 décembre 2020, le restaurant Factory & Co ouvrira dans le Centre Commercial Lillenium. En attendant la réouverture des restaurants, vous pourrez profiter de la carte en click&collect, à emporter et en livraison.

La Marque Factory & CO

F actory & Co est né en 2008, de l’ambition d’un jeune entrepreneur : Jonathan Jablonski. Doté d’une grande curiosité et d’une passion pour les saveurs américaines, il souhaitait mettre toute son énergie et son enthousiasme au service d’un concept singulier de restauration de qualité gustative « fast casual ».

Jonathan Jablonski a ainsi développé des recettes savoureuses, uniques et exclusives grâce à un savoir-faire appris aux États-Unis. Le concept de Factory & Co ? De la cuisine new-yorkaise avec une qualité française. Bagels sandwiches, gourmet burgers, mais aussi salades gourmandes, et déclinaisons de pâtisseries américaines sont proposées tout au long de la journée.

Les produits sont confectionnés le jour même par les boulangers et pâtissiers de Factory & Co, puis, assemblés sur place et à la commande, pour une fraîcheur optimale.

L’enseigne compte désormais 22 établissements dont 9 en Ile-de-France et s’apprête à ouvrir son 23ème restaurant dans le Centre Commercial Lillenium.

2, rue du Faubourg des Postes – Centre Commercial Lillenium – Lille

Site internet Factory & Co

Source et image : DR – © Factory & Co