L’Automne à la Gare Saint Sauveur de Lille du 09 septembre au 08 novembre 2020

A partir du 09 septembre 2020, lille3000 accueille deux expositions à la Gare Saint Sauveur dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design. Et toujours une série de week-ends pour toute la famille en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la métropole lilloise : concerts, spectacles, goûters d’anniversaire, cinéma jeune public, Ferme urbaine, Bistrot de St So…

Deux expositions Lille Métropole 2020

Exposition La Manufacture : A Labour of Love – Du 09 septembre au 08 novembre 2020

Une production originale de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

Commissaires : Lidewij Edelkoort et Philippe Fimmano

Cette exposition imaginée par Lidewij Edelkoort, prévisionniste de tendances reconnue dans le monde entier, explore les expérimentations d’une nouvelle génération de designers autour des matériaux et des processus de fabrication.

Le design se tourne vers la main de l’homme pour donner forme à un désarroi profond qui ne peut plus concevoir le design industriel souvent superflu des décennies précédentes. Mais au bout d’une période d’arts & crafts, on constate que la main veut se parer à nouveau de la machine, de l’ordinateur, du laboratoire et du métier à tisser. Soudain main et machine se donnent la main et produisent des objets et des matières étonnantes qui nous préparent un avenir à inventer ensemble.

Ainsi les designers achètent ou fondent des véritables usines, mettent au point des collectifs de partage de lieux et des machines, travaillent de façon open source et recyclent les matières entassées dans nos terres et mers. Ils désirent faire du beau avec du laid, en transformant les données. La joie de manufacturer est palpable.

Cette naissance des manufactures magiques nous indique le chemin vers la noblesse du labour, une noblesse qui peut donner un sens à l’intégrité de l’homme, les prémices de ce qui peut sauver l’humanité de lui-même.

Exposition Les Usages du Monde – Du 09 septembre au 08 novembre 2020

Une production originale de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

Commissaires : Arc-en-rêve avec Hart Berthelot, Fabienne Brugère, Christophe Catsaros et l’Agence Vu’

Étendre le terme « design » au monde pour en faire le verbe qui qualifie l’action de l’homme sur son environnement est une façon de se donner les moyens d’agir. L’exposition « Les Usages du monde » invite à considérer des alternatives sociales, environnementales, architecturales ou agricoles sélectionnées sur tous les continents, des expériences qui nous éclairent, nous permettent de penser et de faire habiter le monde autrement.

Ferme urbaine – jusqu’au 08 novembre 2020

La Ferme urbaine de la Gare Saint Sauveur continue en automne 2020.

Depuis 2015, lille3000 a développé un projet de Ferme urbaine et propose au public un grand potager hors sol en plein cœur de ville.

Ce jardin partagé s’inscrit au cœur d’un projet collaboratif impliquant la ville de Lille, la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES), les associations nature, les jardiniers volontaires et les habitants du quartier.

Avec près de 300 smartpots, lille3000 vous invite à cultiver des légumes bio de manière éco-responsable à partir de variétés non hybrides et parfois peu connues. Tout le monde peut participer aux plantations, expériences, animations et récoltes de la Ferme urbaine !

Dimanche 04 octobre 2020 dès 12h – Fête du Potager

Vous avez participé aux plantations du potager collectif ? Venez récolter des légumes et fêter la fin de saison potagère. Au programme : préparation de soupe par les jardiniers volontaires à déguster en continu, ateliers et animations.

Ateliers de 14h30 à 17h30 :

– les plantes communes et les algues : super aliment des survivalistes par Cultiver la santé

– sirops à gogo par La Maison du Jardin, Se nourrir, Générations Futures…

Gratuit – Sans réservation – dans la limite des places disponibles – Port du masque obligatoire.

Goûters d’Anniversaire de 3 à 12 ans

Fêtez l’anniversaire de votre enfant. Profitez des installations et évènements de la Gare Saint Sauveur : cinéma, exposition, ateliers découverte a la Ferme urbaine,… A vous d’apporter le goûter !

Vous pouvez réserver votre goûters d’anniversaire

Jours : les mercredis de 14h à 16h30

Tarif : Gratuit

Réservation :

– Téléphone : 03 28 52 20 12

– Mail : relations.publiques@lille3000.com

Cinéma Jeune Public

Lille 3000 a concocté 7 rendez-vous cinéma pour le jeune public :

– Mercredi 16 septembre 2020 à 14h15 : Courts-Métrages (à partir de 7 ans – 42 min)

– Mercredi 23 septembre 2020 à 14h15 : Jacob et les Chiens qui parlent (à partir de 5 ans – 1h10)

– Mercredi 30 septembre 2020 à 14h15 : Histoires de petits gens (1h30)

– Mercredi 07 octobre 2020 à 14h15 : Les Indestructibles (A partir de 5 ans – 2h)

– Mercredi 14 octobre 2020 à 14h : Courts-Métrages Animés (à partir de 7 ans – 45 min)

– Mercredi 21 octobre 2020 à 14h : Courts-Métrages Animés (à partir de 7 ans – 45 min)

– Mercredi 28 octobre 2020 à 14h : Le Roi et l’Oiseau (à partir de 5 ans – 1h27)

Tarif : séances gratuites (dans la limite des places disponibles). Réservations recommandées au 03 28 52 30 00 / relations.publiques@lille3000.com ou inscription sur place le jour même, dans la limite des places disponibles.

Agenda

Septembre 2020

13 septembre 2020 de 16h à 19h : TOC Release Party (concert),

18 au 20 septembre 2020 : Marathon de la Danse – 48h pour Danser (danse),

25 au 27 septembre 2020 : Festival Wazemmes l’Accordéon (concerts),

Octobre 2020

01 octobre 2020 à 18h : Festival CineComedies – Soirée 40 ans Blues Brother (cinéma),

02 au 04 octobre 2020 : Dernière fête avant la fin du monde (musique, spectacles),

09 au 10 octobre 2020 : Name by Day (festival),

11 octobre 2020 à 16h : Le Coup de la Girafe (spectacles),

16 octobre 2020 à 20h : Comala (concerts & DJ Sets),

17 octobre 2020 à 16h : Danser, Danser ! Distancié, Distancié ! (danse, DJ Sets),

18 octobre 2020 à 16h : La Bringue (concert),

23 au 25 octobre 2020 : Sous d’autres latitudes (danse, concerts…),

30 octobre au 01 novembre 2020 : Le Week-end à Nono (concerts).

Retrouvez également à la Gare Saint Sauveur

Le Cours St-So

Depuis 2018, le Cours St-So s’est installé autour de la Ferme urbaine, en préfiguration du futur quartier. Un vent de vacances souffle sur cet espace qui prend forme au fil des constructions collectives qui s’y installent le temps d’un pique-nique, d’un après-midi ludique en famille ou d’une fin de journée entre amis. Bienvenue à cette escale urbaine et expérimentale !

Pétanque, boissons fraîches et grillades !

Ouvert et accessible à tous

Au milieu du site, un grand barbecue collectif, non loin, le bar et sa terrasse, de l’autre côté, les terrains de pétanque…

S’amuser en famille

Ouvert et accessible à tous

Une piste sur laquelle on peut apprendre à faire du vélo. Un parcours de bosses pour offrir de nouveaux défis dès qu’on devient expert. Pour ceux qui préfèrent les orteils dans l’herbe aux pieds sur les pédales, une grande pelouse s’étend avec des filets, des raquettes ou des ballons à disposition.

Le Bistrot de St-So

Le meilleur endroit pour s’offrir un resto le midi ou boire un verre au cœur de l’animation. Produits frais, service souriant et note pas trop salée : le Bistrot de St So est le rendez-vous des amoureux de la cuisine maison et des produits frais, avec une suggestion du jour, avec quelques gourmandises asiatiques. Et le soir, on passe en snack amélioré avec service à table, avec des plats à partager et/ou à manger avec les doigts.

Ouvert du mercredi au dimanche à partir de 11h30

Réservations : 03 20 32 05 42 / contact.lestso@gmail.com

Infos pratiques

Gare Saint Sauveur

Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Expositions, Ferme Urbaine… : Gratuites

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, de 12h à 19h

Site internet de lille3000

Source : lille3000 – Photos et images : DR – © lille3000 / © Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design / © Dsiney – © Pixar / © Zoom Sur Lille