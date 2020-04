La ville de Lille lance un appel aux couturiers et couturières bénévoles pour l’opération « DES MASQUES POUR TOUS »

Après avoir doté en priorité, depuis le début du confinement, les personnels soignants dans les hôpitaux, les EHPAD, les centres médico-sociaux… dont les besoins sont aujourd’hui pourvus, la Ville de Lille prépare désormais l’étape suivante : celle du déconfinement, annoncé par le Président de la République, à partir du 11 mai prochain.

La Ville de Lille lance donc l’opération « Des masques pour tous » afin de contribuer à la confection locale de masques Garridou*, qui seront offerts à tous les Lillois, Lommois, Hellemmois.

Dans ce cadre, elle appelle tous les habitants qui savent coudre et qui disposent d’une machine à coudre à se joindre aux sessions hebdomadaires de couture qui auront lieu à l’Hôtel de Ville (place Augustin Laurent) à partir de ce lundi 20 avril 2020.

100 places sont disponibles pour accueillir les bénévoles chaque jour le matin et l’après-midi. Le Grand Carré de l’Hôtel de Ville est aménagé spécialement pour ces sessions de couture, dans le respect des mesures barrières. Du matériel de protection sanitaire sera mis à disposition.

Le tissu et le patron seront fourni sur place.

Cette opération menée par la Ville de Lille bénéficie du soutien des entreprises Lemahieu, Doublet, Leroy Merlin et Bruneel ainsi que de l’expérience de l’association Le Souffle du Nord, engagée depuis la première heure de la crise pour mobiliser les couturiers et couturières dans toute la région.

* Conçu par le CHU de Lille avec le concours de l’entreprise Lemahieu et de l’association Souffle du Nord, le modèle Garridou répond aux exigences sanitaires et présente l’avantage d’être lavable et réutilisable.

Source et photo : DR – © Ville de Lille