Engagée dans la promotion des mobilités douces, la Ville de Lille lance la 3ème édition de « mes courses à vélo », étendue cette année à tout le mois d’octobre, afin de permettre à chacune et chacun de (re)découvrir des solutions pratiques et concrètes pour faire ses courses sans prendre la voiture.

Du 05 au 31 octobre 2020, il sera possible de tester gratuitement deux dispositifs, le vélotaxi avec Happymoov et le vélo-cargo avec Vélowomon, pour faire ses courses de manière pratique, originale et écologique. Les usagers auront également la possibilité de découvrir, sur lille.fr les bonnes pratiques, les trucs et astuces pour développer l’usage du vélo au quotidien, pour se déplacer et faire ses courses.

Pour bénéficier gratuitement du vélotaxi avec Happymoov, l’utilisateur peut entrer le code MCVLILLE sur l’application Happymoov (Google Play & App Store) ou par téléphone au 06 24 16 08 18 (offre dans la limite des places disponibles et d’un aller-retour par personne). Pour bénéficier gratuitement du vélo-cargo avec Vélowomon, l’utilisateur doit réserver un créneau sur velowomon.com (offre dans la limite des places disponibles et d’une journée par personne).

Source & image : © Ville de Lille