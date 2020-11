La ville de Lille, la FLCAS et le GAEL vous propose une carte interactive de Lille qui permet de localiser les commerces ouverts, ceux qui proposent des livraisons à domicile…

Depuis quelques jours, la Ville de Lille, la FLCAS (Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat et des Services) et le GAEL (Groupement des Acteurs Économiques de Lille Centre) vous proposent une carte interactive vous permettant de retrouver les commerces lillois ouverts, proposant de la livraison à domicile et/ou du Click & Collect*.



Développée par la start-up lilloise Dotmap (ex ‘Points in the City’), basée à Euratechnologies, cette carte permet de localiser simplement et rapidement les commerces.

Les commerçants qui souhaitent figurer sur la carte peuvent remplir un formulaire sur la page du GAEL >>> cliquez ici !!!

La carte est disponible :

– sur le site de la Ville de Lille

– sur le site du GAEL

*Liste non exhaustive, carte alimentée quotidiennement en fonction des données transmises par les commerçants.

J’achète à Lille



Dans le cadre du Plan local d’actions pour le développement du Commerce de la Ville de Lille, la FLCAS et le GAEL ont également lancé une page Facebook et un compte Instagram « J’achète à Lille », valorisant l’achat local auprès des commerces de proximité (sur Facebook : J’achète à Lille / Insta : @jachetealille).

Sources & images : DR – © Ville de Lille & © GAEL