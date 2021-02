La Radio UCLille organise le B.A Show, une émission étudiante, solidaire et participative

Radio UCLille, la radio du plus grand campus universitaire privé de France (l’Université Catholique de Lille), s’engage pour venir en aide, en cette période de pandémie mondiale, aux étudiants précaires, en partenariat avec la Fondation de Lille.

Le B.A Show, participatif et solidaire

Radio UCLille, à l’initiative d’un pool d’étudiants contributeurs, organise un événement radiophonique, le B.A show, participatif et solidaire les 13 et 14 février prochains.

Une cagnotte participative : 1€ versé = 1 min de direct radio

La Radio UCLille proposera une émission qui durera un maximum de 24 heures, sur deux jours. Grâce à la générosité des donateurs dépendra la réalisation d’un certain nombre de défis additionnels.

1€ versé = 1 minute de direct radio, avec des contreparties en fonction du montant du don.

Objectif : permettre à la Fondation de Lille de mettre sur pied un nouveau projet. Chaque année, la Fondation lance un programme de soutien aux étudiants en difficulté financière pour la poursuite ou la finalisation de leurs études. Il s’agit de l’action des « Bourses de l’Espoir ». Elle souhaite désormais créer un Fonds de Solidarité Étudiant, pour aider les jeunes dans le besoin identifiés avec les services sociaux des universités et des écoles. L’intégralité des dons sera reversée à la Fondation de Lille.

Radio UCLille

La Radio UCLille existe depuis 2014. Espace d’expression, d’expérimentation, de développement de compétences et de partage des savoirs, elle réalise des performances exponentielles ces dernières années :

– une offre musicale audacieuse, défricheuse et éclectique;

– des contenus originaux et thématiques sur la musique, le cinéma, les séries, la littérature, l’histoire, le droit, les langues, l’actualité…;

– une audience en forte hausse (écoutes France septembre-janvier 2020-2021 : 72 614 / 20 951 sur N-1);

– 3 salariés mais surtout des dizaines d’usagers étudiants, enseignants, intervenants professionnels, administratifs…

Site internet de la Radio UCLille

