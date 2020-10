La Piétonisation du Centre-Ville et du Vieux-Lille se poursuit chaque samedi en novembre et décembre ainsi que les 4 dimanches précédant Noël

Depuis le samedi 16 mai 2020, la Ville de Lille a mis en place des piétonisations temporaires dans 22 rues et 3 places du centre-ville. La piétonisation se poursuit chaque samedi en novembre et décembre 2020, entre 10h et 19h, ainsi que les 4 dimanches précédant Noël lors desquels l’ouverture des magasins est autorisée (29 novembre, 6, 13 et 20 décembre 2020).



Ces aménagements transitoires de l’espace public visent à garantir la sécurité sanitaire en facilitant le respect de la distanciation physique dans des rues commerçantes très fréquentées. Depuis le début, ces piétonisations ont été adaptées dans un dialogue permanent avec les commerçants. Elles rencontrent, depuis leur mise en place le 16 mai 2020, un fort succès.

Les 3 places et 22 rues (ou parties de rue) piétonnisées depuis le 16 mai 2020 :

3 places :

– Grand’Place

– Place Louise de Bettignies

– Place du Lion d’Or (de la place du Lion d’Or à la rue des Tours)

22 rues :

– Rue des Manneliers

– Rue Pierre Mauroy (entre la rue Faidherbe et la rue des Ponts de Comines)

– Rue de la Monnaie

– Rue des Arts

– Rue Saint Jacques

– Rue des Chats Bossus

– Rue de la Clef

– Boulevard Carnot (entre la rue des Arts et la place du Théâtre)

– Rue de la Grande Chaussée

– Rue Lepellettier

– Rue Basse

– Rue du Curée Saint Etienne

– Rue Esquermoise

– Rue des Poissonceaux

– Rue du Cirque

– Rue Bartholomé Masurel

– Rue Thiers (de la rue de la Chambre des Comptes à la rue Esquermoise)

– Rue Jean Jacques Rousseau

– Rue Doudin

– Rue des Trois Mollettes

– Rue de Weppes

– Rue Royale (entre la rue Léonard Danel et la rue Esquermoise)

Source : Ville de Lille et images : DR – © Zoom Sur Lille