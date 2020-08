La Foire aux Manèges de Lille aura lieu du 29 août au 27 septembre 2020

Comme chaque année, la Foire aux Manèges de Lille s’installera sur le Champ de Mars du samedi 29 août au dimanche 27 septembre 2020 avec plus de 180 attractions, boutiques, loteries, confiseries, buvettes et son unique restaurant « Aux 3 Petits Cochons ». Troisième fête foraine de France, elle vous proposera un mois complet de réjouissances.

Mesures sanitaires



Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Respect des distanciations sociales (files d’attente, allées…)

Gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque manège.

Désinfection régulière du matériel manipulé par le public (barres de sécurité, jetons d’entrée….).

Affichage des mesures de prévention.

Au programme

Samedi 29 août 2020 – Ouverture de la Foire aux Manèges

Journée promotionnelle avec 1 tour de manège acheté = un tour de manège OFFERT sur toutes les attractions participantes de 14h à 1h du matin.

A partir de 14h : ouverture de la Foire aux Manèges de Lille.

A partir de 15h30 : Inauguration de la Foire aux Manèges en Fanfare, Musiciens, Danseuses & Géants (Jeanne Maillotte & Philippe Auguste, de l’association des amis des géants de Lille).

A partir de 21h : Robot Lumineux

Dimanche 30 août 2020



A partir de 15h : Les Héros des Enfants

Samedi 05 septembre 2020



A partir de 15h : Les Héros des Enfants

A partir de 21h : Parade Lumineuse « Dream Ocean »



Dimanche 06 septembre 2020



A partir de 15h : Calinoursons

Samedi 12 septembre 2020



A partir de 15h : Nos Amis Rigolos



A partir de 21h : Parade Blanche Lumineuse

Dimanche 13 septembre 2020



A partir de 14h : Journée Portugaise (3 groupes de Bombos, 3 groupes Folkloriques et 1 groupe de bal) & la participation de la Géante Jeanne Maillotte.



Mercredi 16 septembre 2020 – Journée Promotionnelle

Journée promotionnelle avec 1 tour de manège acheté = un tour de manège OFFERT sur toutes les attractions participantes.

Samedi 19 septembre 2020



A partir de 15h : Street Dragons



A partir de 21h : Carnaval Lumineux

A 22h : Grand Feu d’Artifice

Dimanche 20 septembre 2020



A partir de 15h : La Ronde des Zanimaux



Mercredi 23 septembre 2020 – Journée Promotionnelle

Journée promotionnelle avec 1 tour de manège acheté = un tour de manège OFFERT sur toutes les attractions participantes.

Liste des différentes attractions*

Gros métiers : Américan Skooter, Universal Skooter, River splash, Break Dance Extrême, Palais du Pirate (Palais du rire), Sweety (Matterhorn), Infinity (Capriolo 10), Sphinx (Palais des Glaces), Crazy Mouse, Loop Zone (Inversion), Incas (Palais des Glaces), Ghost Train (train-fantôme), Sky Surf (Smashing Jump), Banzaï (Palais du Rire), La Pieuvre, Powermaxxx (Balancier 40m), Grande Roue Royale (50m), Katapult (Ejection Seat), Master Dreams, Shanghaï Express (Chenille), Magic Gliss (Toboggan Géant), Karting Racing Team, Jurassic Park 3D, Rotor et Toxic (Booster), Goulis (coaster familial), Top Scan Poséidon, XXL New World (inversion)



Nouveautés 2020 : Shake Off, Top Flip, Pirate Party…

Métiers enfantins : 4 Pèle-Mêles : Royal Baby, Buggy Sport, Roissy II & Pirate Party (aquatique) / 3 Scalextric : Magic World, Paris-Madrid et Super 8 /3 Circuits Autos : Magic Autoroute, Canyon Buggy et Rodéo Safari / 2 Minos : les As du Volant, Miinos / 3 Boîtes à Rire Enfantine : Circus, Scoobyland / Toy Box, Sprint Kart (Karting Enfantin) / Trampolines x 2 / Rivière Sauvage/ Circus (Tagada enfantin) et Bassin à Bulles.

Stands de Jeux : Loterie Eric, Loterie Sportive, Chez Pierrot, À la Roue l’Hôte x 2, Black Legend (Tir), Black Legend (Peluches), Coup d’Éclat, Star Peluches, F.B.I, James Boutique, Évasion, Toys Peluches, Jet Set, Flip Tir, Tir à l’Arc, Le Kiff, Bingo, L’Atlantide, Tir au fusil rouge, Fanstastik, Basket club, Shooter game, La fiesta, Chicago, Tendance, Pistol Poker, Story Peluches, Festival, Moorea, Nouveau Jeu, la Boule d’Or, Caroline Boutique et une dizaine de Pêches aux canards dont Daffi Duck, Daffy Duck, Disney Pêche et Les P’tits Canards d’Enzo.

Cascades : Pachinko, Nini, Overland, Pacific, Champs-Élysées et Vegas Voyages et Grand Casino Club West.

Salles de Jeux : One.

Pinces : Toon Stock, Studio Games, Monte-Carlo, Sidney Palace, Have Fun, Jeux Exi, Hugo Jeux et César Peluche.

Snacks et Brasseries : Maxime frites (salé) – snack-bar avec terrasse, King Friture (salé) – snack-bar avec terrasse, La Régalade Salée (salé) – snack-bar avec terrasse, Aux 3 Petits Cochons (brasserie), Marius burger (salé) – snack-bar avec terrasse, Pizza Pasta (salé) – Pizzeria avec terrasse, La Loco à Léo – snack-bar avec terrasse.



Gaufres, Crêpes, Pizzas… : Mignon (sucré), Chez Maxime (sucré), À l’Ancienne (sucre), Nougat David (sucré), La Croustille (sucré & salé), La Sucrière (sucré), Chez Karine (sucré), La Tentation (sucré & salé) – stand avec terrasse, La Régalade Sucrée (sucré), Au P’tit Creux (sucré), la Maison Cottigny (sucré et salé), Caroline Boutique (sucré), Délicatesse (sucré), Kupricz-Doreff (confiserie) et Crousti Chaud (sucré).



*sous réserve de modification

Parkings

2 parkings payants (817 places au total) se trouvent juste à côté de la Foire aux Manèges :

Champ de Mars – Liberté

Champ de Mars – Petit Paradis

