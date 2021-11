La Fête de l’anim’ revient du 19 au 28 novembre 2021

Du vendredi 19 au dimanche 28 novembre 2021, 17ème édition de la Fête de l’anim’ à Amiens, Arenberg, Lille et Marcq-en-Barœul. Plongez au cœur du cinéma d’animation autour de nombreuses projections, masterclass, rencontres, avant-premières, soirées festives, activités ludiques et pédagogiques…

Au programme à Lille

La Nuit de l’Animation – Vendredi 19 novembre 2021 de 21h à 6h

Lieu : Théâtre Sébastopol

Tarifs : 17€ /12€

Infos et réservations >>> cliquez ici !!!

9 heures de projection, pour une nuit entière dédiée au film d’animation : inédits, coups de cœur, courts, clips et longs métrages à (re)découvrir dans une ambiance survoltée !

Ateliers découverte Court(s) d’Écoles – Samedi 20 novembre 2021 de 10h à 18h

Lieu : L’Hybride

Tarif : gratuit – sans réservation

Pour fêter les 30 ans de Cellofan’, dans le cadre de l’événement Cour(t)s d’Écoles #7, Cellofan’ investit L’hybride pour vous faire redécouvrir les techniques traditionnelles du cinéma d’animation.

Accompagné·e·s par des animateur·trice·s, des réalisateur·trice·s et des intervenant·e·s expérimenté·e·s, vous pourrez vous essayer à différentes techniques. Grattage et peinture sur pellicule, sable animé, animation en volume, papier découpé, ou encore peinture animée… l’animation image par image servie à volonté le temps d’une journée !

Soirée Vjing – Samedi 20 novembre 2021 de 20h à 23h30

Lieu : L’Hybride

Tarif : gratuit – sans réservation

Pour fêter les 30 ans de Cellofan’, dans le cadre de l’événement Cour(t)s d’Écoles #7, Cellofan’ et Garage 83-C vous invitent à une soirée mêlant musique alternative, vidéo expérimentale et court métrage d’animation !

Au programme : en première partie de soirée, projection rétrospective des meilleurs courts métrages étudiants diffusés par Cour(t)s d’Écoles ces 7 dernières années, suivie d’une performance VJing concoctée par les artistes du collectif Garage 83-C.

Masterclass Jérémy Clapin – Dimanche 21 novembre 2021 à 14h – Dès 10 ans

Lieu : L’Hybride

Tarif : gratuit – sur réservation >>> cliquez ici !!!

Jérémy Clapin étudie à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris (EnsAD). Diplômé en 1999, il commence à travailler en tant que graphiste-illustrateur et réalisateur de publicités et de clips. En parallèle de son activité, il réalise des courts métrages d’animation qui vont progressivement le placer au-devant de la scène de l’animation contemporaine : Une histoire vertébrale (2004), Skhizein (2008), qui connaît un succès sans précédent (plus de 90 prix en festivals, parmi lesquels Cannes, Annecy et Clermont), puis Palmipedarium (2012), produit par Papy3D Productions, qu’il rejoint en tant qu’associé.

En 2012, il commence à travailler sur son premier long métrage d’animation, J’ai perdu mon corps, produit par Xilam. En 2019, le film est le premier long métrage d’animation dans l’histoire du cinéma à obtenir le Grand Prix de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes. Acheté par Netflix, il s’offre une carrière exceptionnelle : Prix du public et Cristal du long métrage au Festival d’Annecy, de nombreux prix par les grands groupes de critiques aux États-Unis, 3 Annie Awards, une nomination aux Oscars et 2 César en 2020.

Focus Jeunes Talents #1 – Dimanche 21 novembre 2021 de 20h30 à 22h30 – Dès 14 ans

Lieu : L’Hybride

Tarif : 3€ – sur réservation >>> cliquez ici !!!

Projections et rencontres avec des étudiants-réalisateurs issus des meilleures écoles d’animation européennes. Tous les films sont en version originale, sous-titrés en français.

Soirée Noranim – Mercredi 24 novembre 2021 à 21h – Dès 10 ans

Lieu : Auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille

Une soirée pour plonger au cœur de la production régionale ! Cette projection-rencontre permet de découvrir une sélection des nouvelles productions réalisées par les acteurs de la filière animation en Hauts-de-France.



Au programme : des courts métrages ou épisodes de série, aux propos, esthétiques et techniques variés, pour tous les publics !



Noranim est une association professionnelle rassemblant les acteurs de la filière du cinéma d’animation en région Hauts-de-France : producteur·trice·s, studios (image, son et musique), acteur·trice·s de la diffusion et promotion du film d’animation, écoles, technicien·ne·s et auteur·trice·s. Elle fédère 29 structures, et plus de 140 technicien·ne·s-auteur·trice·s.

Focus Jeunes Talents #2 – Jeudi 25 novembre 2021 de 20h30 à 22h30 – Dès 14 ans

Lieu : L’Hybride

Tarif : 3€ – sur réservation >>> cliquez ici !!!

Focus Jeunes Talents #3 – Vendredi 26 novembre 2021 de 20h30 à 22h30 – Dès 14 ans

Lieu : L’Hybride

Tarif : 3€ – sur réservation >>> cliquez ici !!!

Coups de cœur animés – Samedi 27 novembre 2021 à 20h30 – Dès 12 ans

Lieu : L’Hybride

Tarif : 3€ – sur réservation >>> cliquez ici !!!

Du documentaire au film abstrait en passant par la fiction, l’animation décompose et recompose la réalité quand notre perception des choses est prise dans un tourbillon sensoriel. Visions, pensées, souvenirs, tout s’entremêle et vibre au rythme des traits et des éclats de couleurs. Qu’ils soient électriques, poétiques ou mélancoliques, ces films nous font ressentir une large palette d’émotions et nous propulsent aux côtés de personnages aux destins étonnants.

Pour cette 17e édition de la Fête de l’anim’, nous avons voulu partager avec vous quelques-uns des films qui nous ont émus récemment. Franchissez le pas, et venez découvrir les dernières pépites de l’animation contemporaine !

La Fête de l’anim’ au Majestic – Dimanche 28 novembre 2021 – Dès 5 ans

Lieu : Cinéma Le Majestic

Tarif : à partir de 5€ – billetterie >>> cliquez ici !!!

La Fête de l’anim’ s’invite au Majestic le dimanche 28 novembre, avec 3 avant-premières pour le jeune public !

Au programme : Princesse Dragon, le nouveau long métrage du studio roubaisien Ankama ; Poupelle, un film japonais touchant dans lequel l’amitié, la différence et la filiation sont au centre de l’histoire ; ainsi que Où est Anne Frank ! qui, par la poésie et l’imaginaire, fait le parallèle entre l’Histoire et l’engagement des jeunes générations.

Lieux

Théâtre Sébastopol

Place Sébastopol

L’Hybride

18, rue Gosselet

Auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille

18bis, rue de Valmy

Site internet de la Fête de l’anim’

Source et image : DR – © Les Rencontres Audiovisuelles