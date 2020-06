La Fête de la Musique aura bien lieu le dimanche 21 juin 2020

La Fête de la Musique qui aura lieu le dimanche 21 juin 2020 s’adapte cette année dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19. Afin d’assurer qu’elle se déroule dans de bonnes conditions sanitaires tout en préservant l’esprit de cette fête populaire qui invite à jouer et à partager la musique, les dispositions suivantes s’appliquent.

Une Fête de la musique digitale

Pour permettre à chacun de participer à cette Fête de la Musique, la Ville de Lille fait appel aux Lillois amateurs afin qu’ils partagent des contenus musicaux. Les Lillois sont invités à poster avant dimanche une courte vidéo sur leur profil Instagram avec le hashtag #LesMusiciensLilloisOntDuTalent. Les plus créatives seront relayées en stories sur le compte Instagram « lille_france » toute la journée du dimanche 21 juin 2020. La Ville relaiera également une sélection de contenus musicaux créés par des associations ou des opérateurs culturels lillois.

Sur l’espace public

Dans l’esprit de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’organisation de concerts est interdite. La musique amplifiée et les installations de type sound truck ne sont pas autorisées. Pour la Fête de la Musique, les interventions musicales amateurs sur l’espace public seront néanmoins acceptées jusqu’à 23h, sous réserve qu’ils ne génèrent pas de rassemblement de plus de 10 personnes, à la responsabilité des interprètes. Ceux-ci sont invités à privilégier les formes déambulatoires dans la mesure du possible.

Les cafés, bars et restaurants

Les cafés, bars et restaurants sont exceptionnellement autorisés à organiser des concerts de musique acoustique. Ils doivent néanmoins s’assurer que les mesures barrières et les distanciations physiques sont respectées pour leurs clients : toutes les personnes accueillies doivent avoir une place assise, les groupes ne peuvent excéder 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, le port du masque est imposé lors des déplacements à l’intérieur des établissements,… Les concerts en petite formation en proximité immédiate des terrasses pourront être autorisés par la Ville sur demande expresse et motivée des cafés-bars-restaurants.

Les terrasses devront être rangées à l’horaire habituel, ou au plus tard à 23h pour les terrasses bénéficiant d’une autorisation exceptionnelle d’extension, conformément aux mesures prises par la Ville pour accompagner le déconfinement des cafés-bars-restaurants.

Les débits de boissons et autres établissements assimilés pourront fonctionner jusqu’à leur horaire normal de fermeture. La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite dès 20h00 les samedi 20 et dimanche 21 juin 2020.

Source : Ville de Lille – image : © Ministère de la Culture