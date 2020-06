Kinepolis Lomme rouvre à partir du lundi 22 juin 2020

Lundi 22 juin 2020, le Kinepolis de Lomme va rouvrir après 14 semaines de fermeture historique, due au Covid-19. Kinepolis France a mis en place un protocole sanitaire dans le respect des directives gouvernementales. Durant les premières semaines, la programmation s’adaptera à la demande des spectateurs. Ainsi, dès le 22 juin 2020, les premiers films seront proposés à 17h30, puis en soirée. Kinepolis prévoit une ouverture progressive pour satisfaire tous les publics notamment avec les sorties attendues de l’été (Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zad le 08/07, Divorce Club de Mickaël Youn le 15/07, Mulan le 22/07, Tenet de Christopher Nolan le 22/07, Wonder Woman 1984 le 12/08…). Certains films pénalisés par la crise sanitaire mais aussi de grands classiques du cinéma seront également remis à l’affiche. Les spectateurs auront également le choix d’une programmation alternative avec la diffusion de nombreux concerts durant l’été, pour retrouver le plaisir et l’émotion d’une sortie au cinéma.

Anne-Sophie Le Guider, Directrice des Ventes Kinepolis France

« Nous sommes heureux de retrouver nos spectateurs après cette fermeture inédite. Le cinéma est le loisir préféré des Français et beaucoup d’entre eux nous ont fait part de leur impatience à revenir vivre un film sur grand écran. Les équipes Kinepolis sont mobilisées pour respecter, de l’entrée à la sortie de nos complexes, un protocole exigeant pour la sécurité de nos spectateurs et de nos collaborateurs. Nous sommes ravis de proposer à nouveau et dans les meilleures conditions, l’émotion du cinéma. »

Dispositif sanitaire mis en place au sein des cinémas

Dans le hall

un parcours spectateur est organisé pour éviter les rassemblements et orienter directement le public vers les salles,

du gel hydroalcoolique est à disposition dans les endroits stratégiques du cinéma,

le port du masque est recommandé pour les spectateurs (obligatoire dans l’espace confiserie à partir de 12 ans) tandis que l’ensemble du personnel des cinémas sera équipé de masques et / ou de visières,

la distanciation sociale est respectée par un écart d’un mètre entre les spectateurs dans les files d’attente (dans le hall, les sanitaires, aux caisses et devant les salles),

un protocole de nettoyage renforcé du complexe et notamment des sanitaires a été mis en place,

les paiements par carte bancaire et les pré-réservations en ligne sont à privilégier (les caisses automatiques et les caisses manuelles seront ouvertes).

Dans les salles

les horaires des séances ont été repensés afin de gérer les entrées et sorties de salles,

un siège vide sera laissé entre les spectateurs lors des projections (les groupes pourront toutefois s’asseoir côte à côte grâce à la réservation en ligne de fauteuils. Ils seront séparés des autres spectateurs par un siège laissé vide de part et d’autre),

un nouveau service est proposé aux spectateurs du cinéma de Lomme : ils pourront commander en ligne, lors de leur achat de tickets, pop-corn, snacks et boissons et les récupérer au point de retrait Click & Collect avant l’entrée en salle.

Source : Kinepolis France & image : © Ghesquière