Kinepolis France a décidé de soutenir les personnels en première ligne mobilisés contre le virus Covid-19 en leur offrant 10 000 places de cinéma, valables dès la réouverture de ses 13 cinémas en France dont Kinepolis Lomme.



Ce dispositif s’adresse :

aux personnels des hôpitaux publics, des cliniques privées, des pharmacies, à la médecine de ville et à l’infirmerie libérale.

aux personnels des EHPAD, des résidences services seniors et des services d’aide à domicile.

aux personnels des commerces alimentaires.

aux personnels affectés à la collecte de déchets.

aux pompiers.

aux chauffeurs-livreurs.

Pour obtenir ces places offerts, il suffit de participer à l’opération « En première ligne » organisée par Kinepolis du 04 au 31 mai 2020 :

en remplissant le formulaire en ligne sur http://kinepolis.fr/operation-en-première-ligne

en envoyant sa photo sur son lieu de travail, tenant une affiche à la main portant le message « super + prénom du participant».

pour les personnes donnant leur autorisation, les photos seront sélectionnées pour réaliser un clip de remerciement qui sera projeté sur grand écran dans les 12 cinémas Kinepolis et le cinéma art et essai KLUB, via les réseaux sociaux Kinepolis durant tout l’été.

Anne-Sophie Le Guiader, directrice des ventes Kinepolis France

« La crise COVID 19 a mis en lumière des hommes et des femmes dévoués à leur métier, qui se sont retrouvés en première ligne dans la lutte contre un nouvel ennemi. Chaque jour, ils font la démonstration de leur investissement et leur utilité dans un contexte inédit. Charge de travail importante, temps de loisirs restreints, contact accru avec les populations, éloignement de la famille et des proches, … autant de sacrifices au service du plus grand nombre et qui ont fait d’eux nos nouveaux héros. Nous souhaitons leur offrir un moment d’évasion et d’émotion dans nos cinémas dès la réouverture et en les portant sur grand écran pour les remercier de leur implication et leur dévouement face à la crise que nous vivons tous actuellement. Certes, nous ne savons pas quand nos cinémas pourront de nouveau ouvrir leurs portes. Cependant, il est important pour Kinepolis et ses équipes de s’engager à leurs côtés et leur dire « merci » en grand.»

Source & image : Kinepolis France