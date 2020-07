Jusqu’au 30 août 2020, la Bière s’expose à Lille Grand Palais

Jusqu’au 30 août 2020, L’Échappée Bière, Culture B et Lille Grand Palais proposent une grande exposition sur la bière. Au programme, un circuit de découverte de 5000 ans d’histoire de la bière, articulé autour d’espaces d’expositions, d’expériences ludiques et immersives, d’ateliers sensoriels, de dégustations et d’un programme d’animations durant tout l’été.

Bière Expérience

– 5000 / – 3000 av J-C – Mésopotamie – Égypte – La 1ère Bière

Orge en Europe, riz en Chine, mil en Afrique : quel que soit le lieu, quelle que soit l’époque, la bière est depuis toujours une boisson de céréale fermentée.

Orge Céréales

Le Sikaru



Brassée il y a plus de 5000 ans en Mésopotamie, dans le sud de l’Irak actuel, le Sikaru serait la première boisson fermentée qui s’apparente à la Bière.

Dégustation possible de ce breuvage ancestral lors de votre visite à Bière Expérience.

– 500 av J-C / An 0 – Cervoise & Invention du Tonneau

La Cervoise, la boisson des Gaulois (notamment Astérix et Obélix 😀). Cette bière est l’ancêtre des bières modernes, dont le nom remonte au nom latin Cerevisae, « Vin de déesse Ceres », déesse de l’agriculture et de la fécondité. Son nom évoluera chez les Gaulois sous le nom le plus connu de Cervoise. A noter que ce sont également les Gaulois qui ont associé la fabrication de la cervoise au métier de tonnelier en inventant le premier conditionnement de gros : le tonneau.

Dégustation possible de la boisson des Gaulois lors de votre visite à Bière Expérience.

Vème / XVème siècle au moyen-âge – Le Houblon dans la Bière

Le moyen-âge est une époque charnière dans l’histoire de la bière. Sous l’impulsion de Jean Sans Peur (XVème siècle), c’est à cette époque que le houblon est introduit dans la fabrication de la bière. A cette époque, deux figurent majeurs de l’histoire brassicole apparaissent : Gambrinus, prince légendaire des buveurs de bière, et Saint Arnould, Saint-Patron des Brasseurs.

Saint-Arnould Houblon Spa aux huiles essentielles de Houblon

Une Houblonnière Indoor – Première Mondiale



L’exposition Bière Expérience propose d’entrer dans une véritable houblonnière afin d’y observer les plantes de houblon !

XIXème siècle – Pasteur et la Révolution Industrielle

Louis Pasteur découvre que la fermentation résulte de l’action de micro-organismes : les levures. La fin de XIXème siècle est aussi marquée par une autre découverte majeure : le froid industrie, qui va permettre aux brasseurs de refroidir leur moût « à l’envie », et d’envisager la production de bières de basse fermentation.

Les visiteurs peuvent découvrir de nombreux objets, affiches, véhicules de brasseries et matériels anciens de grande valeur patrimoniale.



Charrette à Cheval de livraison Cours proposés par l’Institut Pasteur de Lille Objets brassicoles Actions Véhicule Bière Ch’ti Chopes à Bière

2010 / 2020 – Un nouvel âge d’or

La France compte aujourd’hui près de 2000 brasseries, contre moins de 50 à la fin du siècle précédent. La Bière est devenue une boisson branchée et à la mode. Le produit, aussi gagne en qualité : les styles se multiplient et l’éventail des goûts ne cesse de s’élargir, grâce à la créativité sans limite des brasseurs.

Bière Expérience, c’est aussi…



– une exposition d’œuvres d’art & street art en lien avec la bière (fresque en graff du collectif Renart, expo photo de brasseries régionales par l’Association Portraits de Territoire…).

– un mur de canettes géants.

– un escape game brassicole.

Bière Expérience se termine… par une dégustation !



Le parcours de visite se clôture évidemment par une dégustation sur l’espace bar géré par les équipes de La Capsule, bar à bières artisanales incontournable à Lille,…

…ainsi que par une boutique mettant en avant les bières de la région et de la métropole, des t-shirt du Gallodrome…

N’hésitez pas à aller voir le très sympathique Christophe d’Happy Drêche,

il vous fera découvrir la Drêche !

Nos 71 photos

Infos pratiques

Horaires et visites guidées

Fermé le lundi

Mardi, Mercredi et dimanche : 11h à 19h / Visites guidées : 11h, 15h et 17h

Jeudi, Vendredi, Samedi : 11h à 21h / Visites guidées : 11h, 15h et 18h30

Tous les jours à 12h30 > Le lunch du brasseur : Visite guidée 45mn + 1 bière et un croque-monsieur

Tarifs

Entrée + 1 bière : 8€ en ligne / 10€ sur place / gratuit pour les moins de 12 ans, tarifs réduits consultables sur la page de l’événement

Visites guidées : 16€

Lunch Brasseur : 16€

Bière Expérience

Lille Grand Palais – 1 boulevard des Cités Unies – 59777 Euralille

Page Facebook de Bière Expérience

Source & image : DR – © L’Échappée Bière