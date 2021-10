Jusqu’au 11 octobre 2021, Lille commémore l’Abolition de la Peine de Mort en France

Afin de célébrer les 40 ans de l’abolition de la peine de mort en France, la Ville de Lille et l’association Amnesty International proposent un programme d’actions parmi lesquelles exposition, mise en lumière ou conférence-débat.

Exposition « Pourquoi il faut oublier la peine de mort »

Jusqu’au 11 octobre 2021, l’exposition « Pourquoi il faut oublier la peine de mort », mise à disposition par l’association Amnesty International, est installée sur les grilles du parc Jean-Baptiste Lebas. Elle vise à sensibiliser le grand public aux enjeux du combat pour l’abolition universelle alors que la peine capitale reste encore en vigueur dans 55 pays à travers le monde.

Cette exposition sera également présentée sur le stand que tiendra Amnesty International, samedi 09 octobre 2021, de 14h30 à 17h30, place Rihour.

Lille aux couleurs d’Amnesty International les soirs des 7 et 8 octobre 2021

Les soirs des 07 et 08 octobre 2021, plusieurs bâtiments publics lillois, parmi lesquels le Palais des Beaux-Arts, la Grand-Place ou la Préfecture, s’illumineront de jaune (couleur de l’association Amnesty International) afin de symboliser l’engagement de la Ville de Lille à ses côtés et célébrer les 40 ans de l’abolition de la peine de mort en France.

Source : Ville de Lille – Image : © Amnesty International