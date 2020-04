John Doe propose un Escape Game gratuit à imprimer et à jouer à la maison !

John Doe propose un Escape Game gratuit à imprimer et à jouer à la maison ! Ce jeu est fait pour que vous puissiez jouer avec vos enfants et le niveau est adaptable.

Scénario

ALERTE GÉNÉRALE ! Comme vous le savez peut-être, notre base de donnée a été piratée il y a quelques mois et les identités de nos agents ont été dévoilées !

Depuis, nous avons recruté de nombreux agents secrets anonymes et les avons envoyés sur les traces de nos espions disparus. Cependant, nous venons d’apprendre qu’un nouveau piratage est en cours, et des centaines de milliers d’identités risquent à nouveau d’être déployées. C’est pourquoi nous avons besoin de VOUS, depuis votre domicile, pour enquêter sur cette affaire et nous aider à empêcher le piratage !

Pour cela, il faudra fouiller, observer, communiquer entre vous, et être créatifs pour identifier le suspect qui va lancer l’attaque, et le lieu où il se trouve. Ces informations nous permettront de le

bloquer et de sauver les identités de tous les agents John Doe !

Caractéristiques du jeu

Âge : à partir de 7 ans (aide d’un adulte conseillée)

Nombre de joueurs : de 2 à 10 selon la configuration

Temps de jeu : de 30min à 2h

Matériel requis :

– une imprimante

– un appareil connecté à internet

– ciseaux et scotch

Télécharger le jeu sur le site de John Doe >>> cliquez ici !!!

Source et image : DR – © John Doe