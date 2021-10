Jeudi 28 octobre 2021, Lille Aux Artistes organise l’exposition Lille Urban Art au Gotham

Jeudi 28 octobre 2021 de 18h à 22h30, Lille Aux Artistes organise l’exposition Lille Urban Art dans le nouveau bar-restaurant Gotham.

Pour l’occasion, huit artistes seront présents pour exposer leurs œuvres autour du street art : Teddy Derlingue, Antoine Rivière, Hard Lip Consumed, Mala Design, Clem, Aket kubic, Maxime Giaquinto et Coloutside. Parmi les visiteurs, huit seront tirés au sort et repartiront avec une œuvre d’un des artistes.

Les personnes présentes pourront échanger avec les artistes en sirotant un cocktail ou toute autre boisson servie par le bar. Gotham offrira une coupe de champagne ou un soft aux cinquante premiers visiteurs. Il sera aussi possible de déguster des bouchées apéritives. La soirée sera animée par DJ Melkass.

Les œuvres pourront être achetées par les visiteurs.

Si l’établissement a choisi de collaborer avec Lille Aux Artistes ce n’est pas un hasard. Le bar-restaurant a été décoré par des artistes pour créer une ambiance chic et décalée : des graffitis, des tableaux alliants Renaissance et street art, et un plafond recouvert de végétaux.

Le Gotham

Le 26 août dernier, le bar-restaurant Gotham a ouvert ses portes au 12-16 rue Thiers à Lille. Un lieu atypique reflétant l’univers de Batman. L’établissement est divisé en deux parties : le côté bar où sont servis toutes sortes de cocktails et le restaurant où l’on peut déguster des plats raffinés confectionnés avec des produits frais et bio.

Site internet du Gotham

Lille Aux Artistes

Lille Aux Artistes est une structure artistique qui a pour but de mettre en lumière les artistes de la Région Hauts-de-France. Peintres, photographes, illustrateurs, designers, musiciens et plus. À travers des expositions, des événements ou des produits leur étant consacrés, le projet fait découvrir des talents de demain.

Site internet de Lille Aux Artistes