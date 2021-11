Jeudi 25 novembre 2021, le Fip Tour fait escale au Casino Barrière Lille

Jeudi 25 novembre 2021, Le Fip Tour prendra la direction du Nord pour un Live à Fip en direct du Casino Barrière de Lille à partir de 20h.

En 2021, cela fera 50 ans que Fip propage et défend son amour de la musique et de la diversité. Pour marquer cet anniversaire symbolique, Fip prend la route des régions avec une tournée de concerts représentatifs de son état d’esprit et de son histoire et a choisi de monter ses concerts dans des villes et des salles qui lui tiennent à cœur.

Le choix de Lille sur la carte du Fip Tour s’est imposé comme une évidence. La ville mène depuis fort longtemps une politique culturelle ambitieuse et fructueuse, et sa scène musicale est particulièrement active et variée.

Le dernier argument, et non des moindres, est le DAB+, arrivé à Lille et dans sa métropole. Il offre un bien meilleur confort d’écoute, permettant ainsi à Fip de reconquérir les cœurs des auditeurs lillois.

Au programme de cette belle soirée, l’électro-pop délicate du crooner suédois Jay Jay Johanson, la célébration vibrante Fixi & Nicolas Giraud à Tony Allen, le rap-musette dansant et incisif de Java, le pop-rock underground de Java et l’artiste découvert par le tremplin RIFFX : Abel Chéret.

Places gratuites disponibles sur le site du Casino Barrière Lille (en fonction des places disponibles) >>> cliquez ici !!!!

Site internet de la radio FIP

Source et images : DR – © FIP