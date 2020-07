Jeudi 16 juillet 2020, l’Association GAEL, la FLCAS et la Ville de Lille organisent un Shopping Nocturne !

Jeudi 16 juillet 2020, l’Association GAEL (Groupement des Acteurs Économiques de Lille-Centre), la FLCAS (Fédération Lilloise du Commerce de l’Artisanat et des Services) et la Ville de Lille organisent un Shopping Nocturne pour les enseignes du centre-ville de Lille !

Ce jeudi, lendemain du lancement des soldes d’été, représente pour les clients du centre-ville l’occasion de profiter du lancement de la chasse aux bonnes affaires dans un cadre festif, convivial et sécurisé par les gestes barrières mis en place par les commerçants. Commerces et restaurants de Lille accueilleront les chalands et les riverains jusque 22h pour une nocturne inédite. Une piétonisation du secteur Grand’Place et d’une partie du Vieux-Lille sera mise en place pour l’occasion.

Certains commerçants profiteront de cet événement pour organiser :

– un accueil privilégié des clients dans leur boutique,

– mise en place d’offres spéciales,

– des animations et déambulations musicales dans le centre-ville rythmeront cette soirée Shopping.

Source et images : DR / © Association GAEL