Jeudi 10 septembre 2020, la Tribu Move and Meet organise une soirée « Estaminet-Rencontre » dans le Maisnil Mon Temps

Jeudi 10 septembre 2020 à 19h30, la Tribu Move and Meet organise une soirée « Estaminet-Rencontre » dans Le Maisnil Mon Temps (50, rue du Haut Quesnoy – Le Maisnil).

Tu es parent solo ou solo sans marmot et tu as envie de sortir de ton quotidien en rencontrant de nouvelles personnes et en découvrant de nouvelles activités ? Tout est réuni pour faire de belles rencontres : de la bonne humeur, de la bienveillance, des sourires autour d’une cuisine authentique, en toute simplicité.

La soirée débute par une petite animation en terrasse pour apprendre à se connaitre et se poursuit par une cuisine conviviale de saison. Les enfants sont bienvenus comme d’habitude.

Pour adhérer à la Tribu Move and Meet c’est ici : https://www.helloasso.com/associations/tribu-move-and-meet/adhesions/adhesion-2020-association-tribu-move-and-meet

Possibilité de covoiturage en te manifestant sur la conversation des participants.

Toute inscription est définitive, aucune annulation ou remboursement ne sera possible.

Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leur parent.

Infos Pratiques

Le Maisnil Mon Temsp

50, rue du Haut Quesnoy – Le Maisnil

Inscriptions (jusqu’au dimanche 06 septembre 2020) et dans la limite des places disponibles >>> cliquez ici !!!

