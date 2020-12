Jeudi 10 décembre 2020 à 19h, Concert en Live Stream de Voyou à la Piscine de Roubaix

Hello Lille innove une nouvelle fois avec son évènement Hello Live. En partenariat avec La Piscine de Roubaix et À Gauche de la Lune, l’agence d’attractivité de la Métropole lilloise propose une soirée conviviale, symbole de l’art de vivre à la lilloise. Au programme : concert de Voyou à La Piscine de Roubaix le jeudi 10 décembre 2020 à 19h, diffusé sur les comptes Facebook d’Hello Lille / Voyou / La Piscine de Roubaix / À gauche de la Lune.

François Navarro, directeur de l’agence d’attractivité Hello Lille

« En complémentarité du plan de soutien économique apporté par la Métropole Européenne de Lille, nous souhaitions proposer aux habitants de la métropole lilloise et au-delà à tous les français amoureux de la culture, un événement qui nous permette de nous réunir, malgré les conditions actuelles, et de passer un bon moment, festif et convivial. Avec ce premier événement Hello Live, nous avons à cœur de soutenir et valoriser les secteurs qui contribuent à notre art de vivre et qui sont aujourd’hui à l’arrêt : la culture, le spectacle vivant et nos musées, la gastronomie, les acteurs du secteur brassicole. Dans ce contexte morose, nous réinventons chaque jour nos actions pour faire rayonner nos atouts différemment. Notre résilience, notre solidarité, notre sens de la fête sont nos meilleures cartes pour redonner le sourire au plus grand nombre. »

Voyou à la piscine de Roubaix

Révélation musicale de ces derniers mois, Thibaud Vanhooland, aka Voyou, revendique fièrement ses origines dans son morceau « Lille ». Véritable ambassadeur de la première heure, Voyou partage dans de nombreuses interviews sont amour de la Capitale des Flandres et de la métropole : ses ruelles historiques, son bouillonnement culturel, la chaleur de ses habitants… Le prodige de la pop française verra l’un de ses rêves se réaliser le jeudi 10 décembre prochain : faire résonner le bassin mythique de l’emblématique Piscine de Roubaix de son univers pop poétique et sa musique électro chaloupée. L’établissement, fermé au public depuis l’annonce du confinement le 28 octobre dernier, invite les lillois à vivre cette expérience exceptionnelle avant sa réouverture, l’inauguration de son expo Dodeigne et les 20 ans du musée en octobre 2021.

Voyou

« J’ai mes origines chevillées au corps, gravées dans la peau ! Sur mes bras, je me suis fait tatouer le Beffroi de Lille surplombant l’inscription « Nord ». Un des seuls qui a un sens : il exprime toute ma fierté de venir de cette région. Je suis originaire d’Hellemmes et mes attaches familiales y sont toujours. J’adore le dynamisme de cette métropole, ses couleurs,… et jouer ici est toujours pour moi un moment particulier. Alors, dans un symbole tel que La Piscine de Roubaix, totalement vide, et en même temps ensemble sur Facebook, c’est un challenge et surtout un grand bonheur. »

