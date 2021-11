Jeudi 02 décembre 2021, le Théâtre Sébastopol de Lille accueille le spectacle de Gaspard Proust

Jeudi 02 décembre 2021 à 20h, Gaspard Proust se produira au Théâtre Sébastopol de Lille !

Spectacle « Je n’aime pas le classique, mais avec Gaspard Proust j’aime bien »

« Nota Bene : Ceci n’est pas le One Man Show de Gaspard » :

Un Spectacle Musical avec Gaspard Proust et le meilleur de la Musique Classique.

« Je n’aime pas le classique, mais ça j’aime bien », le plus grand succès phonographique de ces dix dernières années en musique classique, avec plus d’un million et demi d’albums vendus à travers le monde, s’attaque désormais à la scène.

Gaspard Proust permet au projet de s’incarner en live, présentant et commentant les plus belles oeuvres du répertoire classique avec son humour inimitable.

Le public assistera ainsi à un magnifique concert et plus encore à la rencontre du stand-up et la musique classique.

Pour l’occasion, Gaspard Proust est entouré d’un groupe de musiciens classiques de renom.

La tournée « Je n’aime pas le classique, mais avec Gaspard Proust j’aime bien » se poursuit à travers la France.

Grâce à lui, grâce à eux, nul doute que même si on n’aime pas le classique, ça, on adorera !

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels à partir de 28,80€.

