Jeudi 01 octobre 2020, le Kinepolis Lomme & L’Écran Pop organisent un Cinéma-Karaoké Dirty Dancing

Le jeudi 01 octobre 2020, Kinepolis Lomme projette la version karaoké de Dirty Dancing dans le cadre d’une soirée exceptionnelle en partenariat avec L’Ecran Pop. Une première dans la métropole lilloise ! Depuis 2017, L’Ecran Pop popularise en France la tradition anglo saxonne du Sing Along. Un concept joyeux et participatif qui a déjà réuni plus de 25 000 personnes à travers la France autour de films musicaux cultes, le tout dans une ambiance unique !

Un spectacle, un concours de danse, un quiz, des cadeaux et un karaoké. Tel est le programme de la soirée inédite proposée par Kinepolis Lomme, en partenariat avec L’Ecran Pop : Dirty Dancing, ce jeudi 1er octobre 2020 à 20h. Durant plus de deux heures, toutes celles et ceux qui aiment chanter retrouveront « Bébé » et Johnny, les inoubliables personnages incarnés par Jennifer Grey et Patrick Swayze dans Dirty Dancing, film mythique sorti en 1987.

Concours de danse

Imaginé pour permettre aux spectateurs de vivre une soirée joyeuse et festive*, la soirée débutera par un spectacle animé par Yanis Siah, révélation masculine 2018 des Trophées de la Comédie Musicale, récemment à l’affiche des super productions Grease Cats, West Side Story ou encore We Will Rock You. Chargé de faire monter la température avant la projection, il plongera les spectateurs dans l’univers du film et proposera des jeux et des cadeaux à gagner. Sans oublier le concours de danse qu’il animera avec, notamment, des scènes culte du film à reproduire. Celle de la dernière danse, par exemple Qui sait ?

Enfin, après ce spectacle d’ouverture, place au film Dirty Dancing en version karaoké film en version française et chansons en anglais avec sous titrage karaoké Be My Baby, She’s Like The Wind. Autant de tubes mondiaux à chanter à Kinepolis Lomme.

* La séance de cinéma karaoké a été adaptée pour respecter les mesures sanitaires Les expériences sur scène (concours de danse) sont également adaptées pour éviter les contacts physiques entre les participants, et entre participants et comédiens Toute les informations sont à retrouver sur kinepolis fr/mesures sanitaires-soiree-karaoke-ecran-pop

Infos pratiques

Kinepolis Lomme

1, rue du Château d’Isenghien – Lomme

Tarif : 23 € – Places limitées – Réservation fortement conseillée

Site internet de Kinepolis Lomme

Source & image : DR – © Kinepolis France