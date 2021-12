Idées sorties pour les Vacances de Noël 2021

Zoom Sur Lille vous propose quelques idées sorties pour ces vacances scolaires !!!

Grande Roue Royale

Jusqu’au 16 janvier 2022, la Grande Roue Royale trône fièrement sur la Grand’Place de Lille. A 50 mètres d’altitude, ses 36 nacelles offrent une vue incroyable sur la ville. A ses pieds, un immense décor investit toute la place pour recréer un village sous la neige, avec ses maisonnettes, sa chapelle, ses lutins… et même son immense Sapin de Noël !

Grand’Place

Horaires : tous les jours de 10h à 1h du matin

Tarifs :

> plein : 5€

> enfants en dessous d’1m40 : 3€

Idéale Chenille

Jusqu’au 16 janvier 2022, « L’Idéale Chenille 1922 » s’installe sur la Place du Théâtre pour le plaisir des petits et des grands qui s’amuseront dans une ambiance joyeuse, le tout dans une décoration inédite mêlant le charme des années 1930 à une ambiance plus contemporaine.

Grand’Place

Horaires : tous les jours de 11h à 21h

Tarifs :

> plein : 4€

> enfants de moins de 12 ans : 3€

Manèges pour enfants

Le Train de Noël

Lieu : place Richebé

Tarif : 2,50€

Le Train de Noël emmène les plus jeunes à la découverte du square de la Place Richebé.

Le Carrousel des Enfants

Lieu : place de Béthune

Tarif : 2,50€

Surmonté d’un énorme sapin de Noël, la carrousel accueille les cavaliers en herbe.

Le P’tit Quinquin

Lieu : place Rihour – dans l’enceinte du Village du Noël de Lille

Tarif : 2,50€

Offrez un tour à vos enfants dans l’authentique manège « Le P’tit Quinquin ».

Spectacle « Le Combat des Anges »

Cette nuit-là, comme les nuits d’Orient, gardait mémoire des rêves millénaires de jours meilleurs, ces histoires qui sentent bon la vie, l’avenir et les possibles.

Mais ces souvenirs n’étaient que des étoiles filantes, déjà disparues à peine aperçues. Cette nuit-là, Michel et Gabriel se concertaient.

Là-haut, dans le ciel. Ils s’échangeaient leurs rêves, prenaient la mesure de leur mission, se répartissaient les tâches : cette nuit, ils avaient du travail.

Il ne fallait pas perdre du temps : ils devaient mettre tout en place pour que cette nuit soit celle Noël ! Ils devront convoquer tous les anges, les bergers et les rois et même toute la création pour obéir à l’ordre du ciel et découvrir le nouveau-né de Bethléem..

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille

Place Gilleson

Jours : du 18 au 22 décembre 2021

Tarifs : de 10€ à 26,50€

Billetterie >>> cliquez ici !!!

La Maison natale Charles de Gaulle aux couleurs de Noël

En décembre, pour Noël, la maison fourmillait d’enfants. Charles, ses frères et sœurs, ses cousins et cousines se retrouvaient chez leur Bonne-maman autour de douceurs sucrées.

Rien de plus naturel alors que de reconstituer cette atmosphère, cette ambiance de Noël au 9 rue Princesse.

Comme au XIXe siècle, table de fête, décors de Noël, jouets d’antan, images, oranges, pain d’épices et papillotes parsèment les différentes pièces de la Maison.

Pour la première fois, la Maison natale Charles de Gaule propose aux visiteurs une immersion au cœur des fêtes fin d’année !

Visites Guidées durant les vacances

Les médiateurs vous emmènent à la découverte des secrets du 9 rue Princesse et comprendre comment s’est forgé le destin du plus illustre des français.

Jours : samedi 18 décembre, dimanche 19 décembre, dimanche 26 décembre 2021 et dimanche 02 janvier 2022 à 11h & 14h

Tarifs : 7€ / 6€ / 2€ pour les bénéficiaires de la gratuité

Inscription : 03 59 73 00 30 ou par mail maisondegaulle@lenord.fr



Activité » Fabrique ton lampion de Noël » – A partir de 7 ans

Enchantez votre Noël avec la création d’une guirlande en lampion. Découpez, pliez, collez et repartez avec votre création pour décorer votre intérieur et imitez ceux du XIXème siècle, friands de lampion en papier.

Jours : mercredis 22 & 29 décembre 2021 – en continu de 14h à 17h

Tarif : gratuit avec le billet d’entrée

Maison Natale Charles de Gaulle

9, rue Princesse

Jours et horaires d’ouvertures :

– lundi de 10h à 18h,

– mercredi au dimanche de 10h à 18h,

– vendredi 24 décembre 2021 & vendredi 31 décembre 2021 de 10h à 16h

– fermé le samedi 25 décembre 2021 & le samedi 01 janvier 2022

Site internet du Palais des Beaux-Arts de Lille

Palais des Beaux Arts de Lille

Durant les vacances de Noël, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose de nombreuses activités : visite atelier, leçon d’art, pas de vacances pour le loup !…

La Visite des touts-petits – 18 mois à 3 ans

Toucher, regarder, ressentir, jouer… Et si le musée devenait terrain de jeux et d’éveil pour les 18 mois – 3 ans ?

Jour : samedi 18 décembre 2021 à 10h & 11h

Tarifs : 7€ / 4 € (droit d’entrée)

Nombre de places limité, sur inscription >>> cliquez ici !!!



Les Ateliers de l’Atrium – A partir de 3 ans

Trucs et astuces pour dessiner : un paysage, un portrait, un animal, etc. sous la conduite d’un artiste-plasticien.

Jours : samedi 18 décembre 2021 à 15h & 16h

Tarif : inclu au billet d’entrée. Gratuit pour les moins de 12 ans

Accès libre dans la limite des places disponibles

Pas de vacances pour le loup ! – Jeune public – COMPLET

Partez en famille sur la piste du loup à roulettes qui vous fera découvrir le musée en jouant !

Jour : dimanche 19 décembre 2021 à 15h & 16h

Tarifs : 7€/ 4€ (inclus au billet d’entrée) / Gratuit pour les enfants

Visite guidée Expérience Goya

Une invitation à explorer l’art du peintre espagnol Francisco de Goya, le maître du beau et de l’étrange.

Jour : dimanche 19 décembre 2021 à 15h & 16h

Tarif : 8€ / 4€

A régler sur place le jour de la visite



Belles lettres, atelier d’écriture

Découvrir les collections autrement, en s’exprimant avec ses propres mots. À vous d’inventer l’histoire dans l’œuvre !

Jour : lundi 20 décembre 2021 à 14h30

Tarifs : 8€/ 4€

Nombre de places limité, sur inscription >>> cliquez ici !!!

Les Ateliers de l’Atrium – A partir de 3 ans

Trucs et astuces pour dessiner : un paysage, un portrait, un animal, etc. sous la conduite d’un artiste-plasticien.

Jours : lundi 20 décembre 2021 à 15h & 16h

Tarif : inclus au billet d’entrée. Gratuit pour les moins de 12 ans

Accès libre dans la limite des places disponibles

La Visite des touts-petits – 18 mois à 3 ans

Toucher, regarder, ressentir, jouer… Et si le musée devenait terrain de jeux et d’éveil pour les 18 mois – 3 ans ?

Jour : mercredi 22 décembre 2021 à 10h & 11h

Tarifs : 7€ / 4 € (droit d’entrée)

Nombre de places limité, sur inscription >>> cliquez ici !!!

Presto : Saint Nicolas sauvant les captifs, Jan Cossiers

Un tête à tête avec une œuvre différente chaque semaine.

Jour : mercredi 22 décembre 2021 à 12h30

Tarifs : 5€/ 1€

Inscriptions >>> cliquez ici !!!

Musée Amusant : Détour en contes

Quand un conteur ajoute sa musique et son grain de sel dans les histoires des tableaux, cela promet un beau voyage !

Jour : mercredi 22 décembre 2021 à 14h30 & 15h (complet)

Tarif : 6,50€

Inscriptions >>> cliquez ici !!!

Leçon d’Art : Le temps dans les collections

Pour tous ceux qui veulent s’initier à l’histoire de l’art.

Jour : jeudi 23 décembre 2021 à 14h30

Tarif : 8€ / 4€

Inscriptions >>> cliquez ici !!!

Journée Gratuite Expérience Goya – Sans réservation

Découvrez l’univers du peintre espagnol, génie du beau et de l’étrange et plongez dans cette expérience immersive inédite (vidéos, ambiances sonores) au cœur de l’acte de création et des sources d’inspiration de l’artiste.

Jour : dimanche 26 décembre 2021 de 10h à 18h

Tarif : gratuit

Inscriptions >>> cliquez ici !!!

Notre article sur l’exposition « Expérience Goya » >>> cliquez ici !!!

Atelier Famille

Une manière ludique et active de s’initier à l’art en famille !

Jour : dimanche 26 décembre 2021 à 15h & 16h (complet)

Tarif : gratuit (accessible avec un billet d’entrée aux collections permanentes)

Inscriptions >>> cliquez ici !!!

Visite guidée Expérience Goya

Une invitation à explorer l’art du peintre espagnol Francisco de Goya, le maître du beau et de l’étrange.

Jour : dimanche 26 décembre 2021 à 15h & 16h

Tarif : 8€ / 4€

A régler sur place le jour de la visite

Belles lettres, atelier d’écriture

Découvrir les collections autrement, en s’exprimant avec ses propres mots. À vous d’inventer l’histoire dans l’œuvre !

Jour : lundi 27 décembre 2021 à 14h30

Tarifs : 8€/ 4€

Nombre de places limité, sur inscription >>> cliquez ici !!!

La Visite des touts-petits – 18 mois à 3 ans

Toucher, regarder, ressentir, jouer… Et si le musée devenait terrain de jeux et d’éveil pour les 18 mois – 3 ans ?

Jour : mercredi 29 décembre 2021 à 10h & 11h

Tarifs : 7€ / 4 € (droit d’entrée)

Nombre de places limité, sur inscription >>> cliquez ici !!!

Presto : Portrait de militaire romain (Antiquités)

Un tête à tête avec une œuvre différente chaque semaine.

Jour : mercredi 29 décembre 2021 à 12h30

Tarifs : 5€/ 1€

Inscriptions >>> cliquez ici !!!

Leçon d’Art : La Sculpture « Made in Lille »

Pour tous ceux qui veulent s’initier à l’histoire de l’art.

Jour : jeudi 30 décembre 2021 à 14h30

Tarif : 8€ / 4€

Inscriptions >>> cliquez ici !!!

Pas de vacances pour le loup ! – Jeune public

Partez en famille sur la piste du loup à roulettes qui vous fera découvrir le musée en jouant !

Jour : jeudi 30 décembre 2021 à 14h30

Tarifs : 7€/ 4€ (inclus au billet d’entrée) / Gratuit pour les enfants

Inscriptions >>> cliquez ici !!!

Visite guidée Expérience Goya

Une invitation à explorer l’art du peintre espagnol Francisco de Goya, le maître du beau et de l’étrange.

Jour : dimanche 02 janvier 2022 à 15h & 16h

Tarif : 8€ / 4€

A régler sur place le jour de la visite

Pas de vacances pour le loup ! – Jeune public

Partez en famille sur la piste du loup à roulettes qui vous fera découvrir le musée en jouant !

Jour : dimanche 02 janvier 2022 à 14h30

Tarifs : 7€/ 4€ (inclus au billet d’entrée) / Gratuit pour les enfants

Inscriptions >>> cliquez ici !!!

Palais des Beaux-Arts de Lille

Place de la République

Jours et horaires d’ouvertures :

– lundi de 14h à 18h,

– mercredi au dimanche de 10h à 18h,

– vendredi 24 décembre 2021 & vendredi 31 décembre 2021 de 10h à 17h

– fermé le samedi 25 décembre 2021 & le samedi 01 janvier 2022

Site internet du Palais des Beaux-Arts de Lille

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

Durant les vacances, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille propose des activités pour toute la famille.

Samedi 18 décembre 2021 à 15h45 et 16h45 (durée : 45 min)

Spectacle dansé – Conte écologique de Noël avec Insolit’a Danse

Blandine la spationaute et les petits explorateurs de la Planète Terre vont tenter de résoudre les énigmes du musée et ainsi sauver la planète…

Tarif : droit d’entrée (gratuit pour les moins de 12 ans)

Réservation >>> cliquez ici !!!

Dimanche 19 décembre 2021 de 10h30 à 11h30

Visites guidées de l’exposition « Ni Méchant Ni Gentil ! »

Cette exposition a été conçue pour les enfants de 3 à 7 ans. Un public non lecteur, qui saura à la fois se repérer dans les codes du monde imaginaire, et qui pourra également découvrir l’approche scientifique de l’animal.

Pour les adultes accompagnant, un niveau de lecture positionné en hauteur leur permet d’accéder à des informations, du vocabulaire et des questionnements sur le loup à partager avec les plus jeunes.

Tarif : 2€/personne

Réservation (nombre de places limitées) >>> cliquez ici !!!

Lundi 20 décembre 2021 de 14h30 à 16h

Atelier duo adulte-enfant (à partir de 8 ans) – Découvre le parcours d’un objet au musée !

Une malle remplie d’objets du monde entier vient de nous parvenir… Les jeunes fans du musée se mettront dans la peau d’un chargé des collections dont la mission est de conserver les objets du musée et nous aideront à les identifier et les inventorier.

Tarif : 3€/personne (entrée du musée et matériel compris)

Réservation et inscriptions par téléphone :03 28 55 30 88 ou par mail auprès de Sophie Di Nallo, médiatrice : sdinallo@mairie-lille.fr

Mercredi 22 décembre 2021 de 10h30 à 11h30

Atelier duo adulte-enfant (enfant âgé de 3 à 6 ans) – Créé un portrait de loup rigolo !

En lien avec l’exposition temporaire, vos enfants s’amuseront à créer un portrait de loup… rigolo ! A l’aide de craies grasses, de découpage et un peu de coloriage, ils repartiront avec leur création, prête à être accrochée à la maison !

Tarif : 3€/personne (entrée du musée et matériel compris).



Mercredi 22 décembre 2021 de 14h30 à 16h (enfants de 7 à 12 ans)

Fabrique un thaumatrope

Pendant les vacances, accompagnés de Marion Vandenbroucke, illustratrice naturaliste, les enfants apprendront à fabriquer un thaumatrope à l’encre de Chine ! En le faisant tourner à l’aide d’une ficelle, les deux disques collés dos à dos de ce petit jouet optique feront apparaître un loup qui hurle à la lune ! Un bel objet à décliner autrement chez soi avec un peu d’imagination… et d’illusion !

Tarif : 6€/enfants (entrée du musée et matériel compris)

Dimanche 26 décembre 2021 de 10h30 à 11h30

Visites guidées de l’exposition « Ni Méchant Ni Gentil ! »

Cette exposition a été conçue pour les enfants de 3 à 7 ans. Un public non lecteur, qui saura à la fois se repérer dans les codes du monde imaginaire, et qui pourra également découvrir l’approche scientifique de l’animal.

Pour les adultes accompagnant, un niveau de lecture positionné en hauteur leur permet d’accéder à des informations, du vocabulaire et des questionnements sur le loup à partager avec les plus jeunes.

Tarif : 2€/personne

Réservation (nombre de places limitées) >>> cliquez ici !!!

Mercredi 29 décembre 2021 de 10h30 à 11h30

Atelier duo adulte-enfant (enfant âgé de 3 à 6 ans) – Créé un portrait de loup rigolo !

En lien avec l’exposition temporaire, vos enfants s’amuseront à créer un portrait de loup… rigolo ! A l’aide de craies grasses, de découpage et un peu de coloriage, ils repartiront avec leur création, prête à être accrochée à la maison !

Tarif : 3€/personne (entrée du musée et matériel compris).

Mercredi 29 décembre 2021 de 14h30 à 16h (enfants de 7 à 12 ans)

Fabrique un thaumatrope

Pendant les vacances, accompagnés de Marion Vandenbroucke, illustratrice naturaliste, les enfants apprendront à fabriquer un thaumatrope à l’encre de Chine ! En le faisant tourner à l’aide d’une ficelle, les deux disques collés dos à dos de ce petit jouet optique feront apparaître un loup qui hurle à la lune ! Un bel objet à décliner autrement chez soi avec un peu d’imagination… et d’illusion !

Tarif : 6€/enfants (entrée du musée et matériel compris)

Jeudi 30 décembre 2021 (enfants de 3 à 7 ans)

Séances lecture & jeu, avec le Plan Lecture

Tarif : gratuit (pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs accompagnants)

– « Dans la gueule du loup… » / lectures animées

2 Séances lecture : de 9h45 à 10h15 et de 10h30 à 11h (sur réservation)

En lien avec l’expo Ni Méchant Ni Gentil !, laissez-vous conter des histoires de loup. Une occasion pour les plus petits de s’évader à travers des ouvrages de littérature jeunesse.

– « Pas de Loup ! » / jeux de société

Séance jeux, de 11h15 à 12h (sans réservation, dans la limite des places disponibles)

Le Plan Lecture vous propose une sélection de jeux autour de la thématique du loup. Viens affronter, en famille, les loups dans les jeux de société. Un moment ludique à partager !

En partenariat avec le Plan Lecture, réseau des bibliothèques de la Ville de Lille

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

19, rue de Bruxelles

Site internet du Musée d’Histoire Naturelle de Lille

Musée de l’Hospice Comtesse de Lille

Jusqu’au 13 mars 2022, le Musée de l’Hospice Comtesse de Lille accueille l’exposition « Au temps des Renarts »

L’esprit du street art s’installe à l’Hospice Comtesse, musée d’art et d’histoire de Lille. Durant plusieurs mois, la salle des malades se métamorphose au gré de la fantaisie des interventions graphiques des artistes du Collectif Renart.

A l’occasion d’une carte blanche, le Collectif prend ses quartiers d’hiver du côté du Vieux-Lille. Dans ce décor monumental, et sous le mode d’une exposition pensée pour et avec le lieu, les artistes se réapproprient et réinterprètent quelques œuvres de la collection permanente du musée. Pour cette invitation offerte au mouvement graffiti, les fresques composées in situ révèlent tout autant le patrimoine des siècles passés que l’histoire de la ville.

Couleurs, énergie, calligraphie, détournements, dispositifs sonores, touches d’humour sont au rendez-vous sur les cimaises du musée. Ces créations originales décrivent la richesse de la culture urbaine actuelle et font écho aux graff qui ornent déjà les bâtiments de la ville.

Mercredi 29 décembre 2021 à 14h30

Des œuvres pochées – 6 à 11 ans

Dans le cadre de l’événement » Au temps des Renarts « , les enfants embarquent pour un voyage dans l’univers du street art. En atelier, ils s’initient à la technique du pochoir et du graffiti, en concevant leurs propres motifs et leurs propres interprétations des œuvres découvertes.

Tarif : 5€

Réservation : 03 28 36 84 01 ou par mail : mhc-reservations@mairie-lille.fr

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

19, rue de Bruxelles

Site internet du Musée d’Histoire Naturelle de Lille

Musées Gratuits le Dimanche 02 janvier 2022

Les musées lillois seront ouverts gratuitement pour tous comme chaque premier dimanche du mois. Une occasion de découvrir ou redécouvrir les collections des musées lillois.



Pour accéder dans les Musées Lillois, vous devez être muni d’un Pass Sanitaire. Cette mesure concerne toutes les personnes de 12 ans & 2 mois et plus.

Musée de l’Hospice Comtesse

Horaire d’ouverture : 10h à 18h

Fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, et situé dans le quartier historique de a ville, l’Hospice Comtesse reste l’un des prestigieux témoignages lillois de l’action des Comtes de Flandre. Le musée de l’Hospice Comtesse vous offre à voir une succession de bâtiments témoins de l’architecture lilloise du XVème au XVIIIème siècle. Outre la chapelle baroque et la salle des malades, il présente des collections d’objets de la vie quotidienne, faïences, orfèvrerie, tapisseries, bois sculptés, peintures du passé lillois des XVIIème et XVIIIème siècles et témoigne de l’histoire de la ville

Infos pratiques

Musée de l’Hospice Comtesse de Lille

32, rue de la Monnaie, Lille

Musée d’Histoire Naturelle

Horaire d’ouverture : 10h à 18h

Le Musée d’Histoire Naturelle et de Géologie existe depuis plus de 150 ans. Il est aujourd’hui le seul grand Musée de son type dans la région Nord/Pas-de-Calais. Découvrez des squelettes de cachalot, de baleines et autres mammifères marins flottent au dessus du visiteur tandis qu’au sol des dioramas illustrent la vie des animaux de nos forêts, marais, côtes et campagnes. Dans d’autres salles, ce sont des mammifères et des oiseaux exotiques multicolores, une présentation complète de tous les oiseaux d’Europe, un insectarium, des batraciens, serpents, poissons… vous attendent. Le musée est composé de quatre grandes collections : Musée de Zoologie (110 000 échantillons), Musée Géologique et Houiller (200 000 échantillons), Musée Industriel, Commercial et des Colonies (100 000 échantillons), Musée d’Ethnographie Extra-Européenne (15 000 échantillons).

Infos pratiques

Musée d’Histoire Naturelle

23, rue Gosselet

Palais des Beaux-Arts

Horaires d’ouverture : 10h à 18h

Venez admirer les chefs-d’œuvre de la collection permanente du musée (sculptures, peintures, dessins… Œuvres de Rembrandt, Goya, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Rodin,…). Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les 14 plans-reliefs !

Infos pratiques

Palais des Beaux-Arts

Place de la République

Site internet du Palais des Beaux Arts de Lille

Winter Time à Pairi Daiza

Jusqu’au 09 janvier 2022, le jardin zoologique Pairi Daiza à Brugelette (à 1h de Lille) ouvrira ses portes pour les fêtes de fin d’année !

Dans un espace ouvert de 75 hectares, le meilleur zoo d’Europe lance sa saison de fin d’année : « Winter Time 2021 ». Jusqu’au 09 janvier 2022, les ours blancs, les morses, les rennes, les Tigres de Sibérie et les manchots accueilleront les visiteurs dans le Jardin des Mondes largement illuminé. Les visiteurs profiteront d’un voyage féerique dans ce vaste espace avec des plages horaires étendues grâce à 14 jours d’ouverture nocturne jusque 20h. Au programme également, des vidéo-mappings sur des bâtiments emblématiques du Parc et une première : des aurores boréales dans le grand dôme. Pour le plaisir des petits et des grands, la plus grande patinoire flottante d’Europe accueillera à nouveau les glissades hivernales.

Infos pratiques

Pairi Daiza

Domaine de Cambron – Brugelette (Belgique)

Tarifs Noël 2021 :

– tarif individuel à partir de 27€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 9€ (par voiture) / patinoire : 5€

Infos >>> cliquez ici !!!

Site internet de Pairi Daiza

Facebook de Pairi Daiza

Twitter de Pairi Daiza

