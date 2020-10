Idées sorties pour les Vacances de la Toussaint 2020

Zoom Sur Lille vous propose quelques idées sorties pour ces vacances scolaires !!!

Parc d’Attractions « Cita-Parc »*



Le parc d’attractions « Cita-Parc » situé à côté du zoo de Lille est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 8 000 m² dédiés aux petits et grands. Un florilège d’attractions flambant neuves, sur le thème de la nature et des animaux, attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures.

Cita-Parc

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture : 11h à 19h (du 17 au 31 octobre 2020) et de 14h à 18h (le 01 novembre 2020)

Tarifs :

1 ticket = 2,50 €

Pack Découverte – 10 tickets = 20 € (soit 2 € le ticket)

Pack Aventurier – 20 tickets = 35 € (soit 1,75 € le ticket)

Pack Lila – 30 tickets = 45 € (soit 1,50 € le ticket)

Pass Illimité à la journée = 15€ (il est valable pour une personne durant toute une journée d’ouverture du parc. Le Pass comporte un ticket pour la journée ainsi qu’un bracelet avec port obligatoire de ce dernier).

Carte de Fidélité offerte dès l’achat d’un pack (uniquement valable à la caisse centrale du parc). La carte de fidélité remplie = 10 tickets offerts.

1 ticket = 1 tour de manège. Les billets donnent accès à toutes les attractions, quelle que soit la date de visite (selon le calendrier d’ouverture du parc). Le parc dispose également d’offres CE et pour les groupes d’enfants.

Facebook de Cita-Parc

Site internet de Cita-Parc

Découvrez notre dernier article sur Cita-Parc

* en fonction des conditions climatiques.

Projections Gratuites

Le cinéma de quartier L’Univers à Lille-Moulins propose des projections gratuites durant les vacances :

– samedi 17 octobre 2020 à 13h >>> L’Olivier – Réservations conseillées >>> reservation.optimiste@yahoo.com

– samedi 17 octobre 2020 à 15h >>> Folles de joie – Réservations conseillées >>> reservation.optimiste@yahoo.com

– dimanche 18 octobre 2020 à 14h >>> 2040 – Réservations conseillées >>>reservation.optimiste@yahoo.com

– dimanche 18 octobre 2020 à 16h >>> Minuscule la vallée des fourmis >>> Réservations conseillées >>>reservation.optimiste@yahoo.com

– dimanche 18 octobre 2020 à 18h >>> Tout en haut du monde – Réservations conseillées >>>reservation.optimiste@yahoo.com

– mercredi 21 octobre 2020 à 14h >>> Le professeur de violon – Réservations conseillées >>>reservation.optimiste@yahoo.com

– mercredi 21 octobre 2020 à 18h >>> Women at War – Réservations conseillées >>>reservation.optimiste@yahoo.com

L’Univers

16, rue Georges Danton

Site internet du Cinéma L’Univers

Durant les vacances, le Grand Sud propose une projection gratuite du film O’Brothers le jeudi 29 octobre 2020 à 14h30. En fonction des places disponibles

Le Grand Sud

50, rue de l’Europe

Théâtre de Marionnettes « Le P’tit Jacques »

Venez suivre les aventures du héros « P’tit Jacques » et de ses amis dans un environnement verdoyant et paisible. Ce dernier Théâtre de square de la région est installé au « Chalet des Chèvres » – Jardin Vauban. Les séances sont assurées, même en cas de pluie.

Au programme

– dimanche 18 octobre 2020 à 16h >>> Du Théâtre à Chèvreville (à partir de 4 ans)

– mardi 20 octobre 2020 à 15h30 >>> Du Théâtre à Chèvreville (à partir de 4 ans)

– mercredi 21 octobre 2020 à 15h30 >>> Cap’tain Jacques (à partir de 3 ans)

– jeudi 22 octobre 2020 à 15h30 >>> Drôle de Lapin (à partir de 3 ans)

Théâtre de Marionnette « Le P’tit Jacques »

Jardin Vauban

Tarifs :

– tarif réduit : 4,40€

– plein tarif : 5,30€

– Abonnement 2020 : 44€ les 10 places

M Festival

Jusqu’au dimanche 25 octobre 2020, le M Festival est de retour pour une 15ème édition ! Initié par la Maison Folie Moulins, ce temps fort dédié aux arts de la marionnette et aux objets manipulés s’installera cette année aussi au Théâtre du Grand Bleu, à L’hybride et au Théâtre Massenet.

Le M Festival ce sont des spectacles, des ateliers, des projections et autres moments de rencontre, toujours dans un esprit de convivialité et de partage.

Au programme :

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 – Maison Folie Moulins

Mytho Perso, par la Cie Les Becs Verseurs – Réservation >>> cliquez ici !!!

Avion Papier, par le Collectif La Méandre – Réservation >>> cliquez ici !!!

Toi, Gavroche, par la Cie du Bonjour – Complet – Vous pouvez contacter le 03 20 95 08 82, il est possible que des places se soient libérées.

Blanche Neige, par Scopitone & Cie – Réservation >>> cliquez ici !!!

Bar à broder, par Erika Vaury

Atelier ombres chinoises animées, par Les Rencontres Audiovisuelles

Décryptage d’œuvre au Musée numérique : la marionnette de Jacques

Mardi 20 octobre 2020 – Maison Folie Moulins

Chez Manu et Odile, le retour, par le collectif des Baltringues – Réservation >>> cliquez ici !!!

Tria Fata, par la Cie La Pendue – Réservation >>> cliquez ici !!!

Mercredi 21 octobre 2020 – Maison Folie Moulins

Les empreintes de Jeanne, Cie de l’Interlock – Réservation >>> cliquez ici !!!

Tria Fata, par la Cie La Pendue – Réservation >>> cliquez ici !!!

Atelier fabrication de masques, par Erika Vaury

Jeudi 22 octobre 2020 – L’Hydride

100 % Stop Motion

Vendredi 23 octobre 2020 – Théâtre Massenet

L’évadée, par le Teatro Golondrino

Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020 – Maison Folie Moulins

Lili à l’infini…, par Mue marionnettes – Réservation >>> cliquez ici !!!

Gaine Park, par la Cie Le Montreur

Ficelle, par la Cie Le Mouton Carré – Réservation >>> cliquez ici !!!

La princesse qui n’aimait pas…, par Barbaque Cie (Version LSF) – Réservation >>> cliquez ici !!!

Bar à broder, par Erika Vaury

Atelier drôles de marionnettes en papier, par Wundertüte

Causerie : Le théâtre d’objet, c’est quoi ? Par le Théâtre de Cuisine

Maison Folie Moulins

47/49 rue d’Arras

Tarifs : de gratuit à 10€

Accrobranches*

Accro Lille propose des parcours accrobranche accessibles à toute la famille ! Il est accessible à tous, en famille, entre amis ou même entre collègues !

6 parcours accrobranche, c’est ce que propose Accro Lille. 2 pour les enfants, 4 parcours pour les ados/adultes. Ils ont même une tyrolienne au-dessus de l’eau, sensations garanties ! Une activité originale en extérieur, pour profiter de la nature à proximité du centre-ville de Lille.

Samedi 31 octobre 2020 à 18h, à l’occasion d’Halloween, Accro Lille propose de l’accrobranche nocturne au cœur du Parc de la Citadelle de Lille !

Accro Lille

Parc de la Citadelle (au croisement de l’allée du Train de Loos et de l’allée Paul Vallon)

Tarifs parcours enfants (1h30) :

– Tarifs préférentiels pour les résidents (sur justificatif : carte Zoo, une facture, un papier officiel justifiant votre domicile) : Lille, Lomme, Hellemmes – à partir d’1m20 : 10€

– Tarifs extérieurs – à partir de 1m20 : 12€

Tarifs parcours adultes (2h30) :

– Tarifs ado jusque 15 ans, à partir de 1m40 : 15€

– Tarifs préférentiels pour les résidents (sur justificatif : carte Zoo, une facture, un papier officiel justifiant votre domicile) : Lille, Lomme, Hellemmes : 20€

– Tarifs extérieurs – ado/adulte : 22€

Site internet Accro Lille

Mail : contact@accro-lille.fr

Téléphone : 09 72 33 00 16

* en fonction des conditions climatiques.

Zoo de Lille

A 10 minutes à pied du cœur de la ville de Lille, le Zoo de Lille présente une centaine d’espèces animales des cinq continents. Du petit chevrotain malais au zèbres et des petits singes tamarins aux grands gibbons, les visiteurs découvrent des espèces très variées. Ils s’émerveillent devant la fourrure des pandas roux, les couleurs vives des aras et s’amusent des facéties des singes capucins. C’est un lieu privilégié pour découvrir, à travers des activités pédagogiques, les espèces animales et communiquer sur la conservation de la Nature.

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture :

Horaire d’été jusqu’au 24 octobre 2020

– en semaine : 10h à 18h

– week-end et jours fériés : 10h à 19h

– fermé le mardi

Horaire d’hiver à partir du 25 octobre 2020

– tous les jours : 10h à 17h

– fermé le mardi

Dernier accès 30 minutes avant la fermeture des portes.

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / un Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 10€ +1,50€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8€ / adulte = 14€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 36€

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin

Juste derrière le casino Barrière de Lille se trouve la Ferme Pédagogique Marcel Dhénin. La ferme permet à tous la découverte des animaux et plantes de la ferme, en particulier des races et variétés régionales. Elle propose de nombreuses animations destinées à un large public, dans un souci de sensibilisation et de (re)découverte du patrimoine régional. Les animaux présents à la ferme : ânes, cochons, vaches, chèvres, lapins, poules…

Ferme Pédagogique Marcel D’Hénin

14, rue Eugène Jacquet

Tarif : gratuit

Horaires :

Horaire d’été jusqu’au 24 octobre 2020

– mardi au vendredi : 9h30 à 18h

– week-end : 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Horaire d’hiver à partir du 25 octobre 2020

– mardi au vendredi : 9h30 à 17h

– week-end : 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Gare Saint Sauveur



Jusqu’au 08 novembre 2020, lille3000 accueille deux expositions à la Gare Saint Sauveur dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design. Et toujours une série de week-ends pour toute la famille en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la métropole lilloise.

Gare Saint Sauveur

Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Expositions, Ferme Urbaine… : gratuites

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, de 12h à 19h

– fermés les lundis et mardis

– ouvert le 01 novembre 2020

Découvrez notre article sur l’Automne 2020 à la Gare Saint Sauveur

Palais des Beaux Arts de lille

Les Vacances au Musée

Tous les jours, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose au moins une activité.

Dimanche 18 octobre 2020 à 11h

Balade sensorielle – Durée 1h

Un voyage par les sens pour en savoir plus sur quelques trésors du musée.

Tarifs : 8€ / 4€

Réservation obligatoire : https://billetterie–pba.lille.fr

Dimanche 18 octobre 2020 à 15h30 et à 16h30

Atelier Famille – Durée 1h – A partir de 5 ans

Entrez, visitez …et dessinez !

Tarifs : 7€ / 4€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Sur réservation : reservationpba@mairie-lille.fr

Lundi 19 octobre 2020 à 14h30

Belles Lettres – Durée 1h

À vous d’inventer l’histoire dans l’œuvre !

Tarifs : 8€ / 4€

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Lundi 19 octobre 2020 à 15h30

A pas de loup – A partir de 3 ans

Partez en famille sur la piste du loup à roulettes qui vous fera découvrir le musée en jouant !

Tarif : gratuit (inclus au billet d’entrée)

Réservation obligatoire : reservationpba@mairie-lille.fr

Mercredi 21 octobre 2020 de 10h à 11h

Visite des tout-petits – Durée 1h – De 18 mois à 3 ans

Une visite sensorielle pour s’éveiller et s’émerveiller, pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Tarifs : 7€ / 4€ – Gratuit pour les enfants

Réservation obligatoire : reservationpba@mairie-lille.fr

Mercredi 21 octobre 2020 à 12h30

Presto – Durée 30 minutes – A partir de 6 ans

Un tête à tête avec une œuvre différente chaque semaine.

Tarifs : 5€ / 1€

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Mercredi 21 octobre 2020 de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h

Le Musée Amusant – A partir de 6 ans

Un voyage sonore pour écouter ensemble la petite musique dans les tableaux. Avec les comédiens de la Compagnie On Off.

Tarif : 6,50€

Réservation obligatoire : reservationpba@mairie-lille.fr

Jeudi 22 octobre 2020 à 12h30

Presto – Durée 30 minutes – A partir de 6 ans

Un tête à tête avec une œuvre différente chaque semaine.

Tarifs : 5€ / 1€

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Jeudi 22 octobre 2020 à 14h30

Leçon d’art – Cycle couleur : le vert dans les collections – Durée 1h

Pour tous ceux qui veulent s’initier à l’histoire de l’art.

Tarifs : 8€ / 4€

Sur réservation : reservationpba@mairie-lille.fr

Vendredi 23 octobre 2020 à 10h30

Coup de crayon – Durée 1h

Une visite-atelier pour découvrir les œuvres du musée en les observant puis en les dessinant.

Tarif : 8€ / 4€

Sur réservation : reservationpba@mairie-lille.fr

Vendredi 23 octobre 2020 à 14h30

Incontournables chefs-d’œuvre – Durée 1h

Voir ou revoir les œuvres stars des collections.

Tarifs : 8€ / 4€

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Samedi 24 octobre 2020 de 14h30 à 16h

Bricol’art – Durée 1h30 – A partir de 6 ans

Une œuvre d’art, une histoire et un petit atelier pour construire ou dessiner le masque, le bouquet ou la petite bête observés dans le tableau !

Tarif : 6,50€

Sur réservation : reservationpba@mairie-lille.fr

Samedi 24 octobre 2020 à 14h30

Incontournables chefs-d’œuvre – Durée 1h

Voir ou revoir les œuvres stars des collections.

Tarifs : 8€ / 4€

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Dimanche 25 octobre 2020 à 11h

Balade sensorielle – Durée 1h

Un voyage par les sens pour en savoir plus sur quelques trésors du musée.

Tarifs : 8€ / 4€

Réservation obligatoire : https://billetterie–pba.lille.fr

Dimanche 25 octobre 2020 à 14h30

Incontournables chefs-d’œuvre – Durée 1h

Voir ou revoir les œuvres stars des collections.

Tarifs : 8€ / 4€

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Dimanche 25 octobre 2020 à 15h30 et à 16h30

A pas de loup – A partir de 3 ans

Partez en famille sur la piste du loup à roulettes qui vous fera découvrir le musée en jouant !

Tarif : gratuit (inclus au billet d’entrée)

Réservation obligatoire : reservationpba@mairie-lille.fr

Lundi 26 octobre 2020 à 14h30

Incontournables chefs-d’œuvre – Durée 1h

Voir ou revoir les œuvres stars des collections.

Tarifs : 8€ / 4€

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Mercredi 28 octobre 2020 de 10h à 11h

Visite des tout-petits – Durée 1h – De 18 mois à 3 ans

Une visite sensorielle pour s’éveiller et s’émerveiller, pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Tarifs : 7€ / 4€ – Gratuit pour les enfants

Réservation obligatoire : reservationpba@mairie-lille.fr

Mercredi 28 octobre 2020 à 12h30

Presto – Durée 30 minutes – A partir de 6 ans

Un tête à tête avec une œuvre différente chaque semaine.

Tarifs : 5€ / 1€

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Mercredi 28 octobre 2020 de 14h30 à 16h

Bricol’art – Durée 1h30 – A partir de 6 ans

Une œuvre d’art, une histoire et un petit atelier pour construire ou dessiner le masque, le bouquet ou la petite bête observés dans le tableau !

Tarif : 6,50€

Sur réservation : reservationpba@mairie-lille.fr

Jeudi 29 octobre 2020 à 12h30

Presto – Durée 30 minutes – A partir de 6 ans

Un tête à tête avec une œuvre différente chaque semaine.

Tarifs : 5€ / 1€

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Jeudi 29 octobre 2020 à 14h30

Leçon d’art – Comment reconnaître un saint ? – Durée 1h

Pour tous ceux qui veulent s’initier à l’histoire de l’art.

Tarifs : 8€ / 4€

Sur réservation : reservationpba@mairie-lille.fr

Vendredi 30 octobre 2020 à 10h30

Art-thérapie – Durée 1h

Face aux œuvres, un temps pour soi, pour apprendre à dessiner sous la conduite bienveillante de notre art thérapeute.

Tarifs : 8€ / 4€

Sur réservation : reservationpba@mairie-lille.fr

Vendredi 30 octobre 2020 à 14h30

Incontournables chefs-d’œuvre – Durée 1h

Voir ou revoir les œuvres stars des collections.

Tarifs : 8€ / 4€

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Samedi 31 octobre 2020 de 14h30 à 16h

Bricol’art – Durée 1h30 – A partir de 6 ans

Une œuvre d’art, une histoire et un petit atelier pour construire ou dessiner le masque, le bouquet ou la petite bête observés dans le tableau !

Tarif : 6,50€

Sur réservation : reservationpba@mairie-lille.fr

Samedi 31 octobre 2020 à 14h30

Incontournables chefs-d’œuvre – Durée 1h

Voir ou revoir les œuvres stars des collections.

Tarifs : 8€ / 4€

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Palais des Beaux-Arts

Place de la République

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

À partir du 18 octobre 2020 et pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de nombreuses animations sont proposées pour tout connaître du musée, ses collections, ses métiers et son chantier de rénovation.

Rencontre « Le musée se dévoile » – Dimanche 18 octobre 2020 de 18h30 à 20h – Gratuit

Judith Pargamin, directrice du Musée d’histoire naturelle de Lille, vous parle du projet de rénovation du musée et de la richesse de ses collections lors d’une rencontre en soirée.

Sur réservation : cliquez ici !!! / téléphone : 03 28 55 30 88

Atelier « Construis le musée en maquette » – Les 19, 22, 26 et 29 octobre 2020 de 14h30 à 16h – 6€ (matériel fourni)

Viens fabriquer ta propre maquette du musée, découvrir ses différents espaces et tout savoir sur les changements qui vont s’y produire !

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur réservation : cliquez ici !!! / téléphone : 03 28 55 30 88

Atelier « Découvre le parcours d’un objet au musée ! » – Les vendredis 23 et 30 octobre 2020 de 14h30 à 16h – 3€ (entrée du musée incluse & matériel fourni)

Une malle remplie d’objets du monde entier vient de nous parvenir… Viens nous aider à identifier et inventorier ces objets, en te mettant dans la peau d’un chargé des collections dont la mission est de conserver les objets du musée… Découvertes garanties !

Duo adulte/enfant (à partir de 8 ans), sur réservation : cliquez ici !!! / téléphone : 03 28 55 30 88

Événement festif de fermeture – Samedi 31 octobre 2020 de 14h à 19h

Mesdames, Messieurs, mes chers enfants.

Entrez dans le monde merveilleux, coloré et … en travaux du musée !

Accompagnés par Mr Loyal, le temps d’un après-midi magique, (re)découvrez les plus grands secrets du musée grâce à nos artistes de cirque, médiateurs et personnages haut en couleurs !

Rencontrez-les et écoutez-les attentivement… on vous promet des sensations de hautes voltiges !

Discutez avec Madame Irma qui dévoilera, grâce à ses talents de voyance, les futurs du musée.

Prenez le temps de défier Monsieur Muscle et son impressionnante collection de rocs pesants et hors du commun.

Dépassez vos peurs pour découvrir de plus près le monde des insectes avec les Supers Entomologistes, ou celui des impressionnants mammifères grâce à notre Montreuse d’Ours.

Échangez avec la Femme Oiseau et découvrez le musée vue du ciel.

Exprimez-vous sur les murs de libre-expression et laissez-vous transporter dans un kaléidoscope poétique et onirique au gré de 4 petits video mapping au cœur du musée !

Enfin, dégustez les savoureux mets préparé par nos supers hôtes « Sweet Flamingo » !

A vous de jouer !

Chers visiteurs, remplissez au plus vite votre carte : chaque stand parcouru vous donnera le droit de remplir votre grille pour ainsi, récupérer votre lot en fin de visite !

Impatient ? Réservez vite votre horaire de visite !!

Réservation : cliquez ici !!! / téléphone : 03 28 55 30 82 (réservation toute la journée de 10h à 19h, par créneau d’une heure)

Musée ouvert et gratuit de 10h à 19h / Événement festif de fermeture de 14h à 19h.

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

19, rue de Bruxelles

Sources : Cita-Parc / L’Univers / Ville de Lille / lille3000 / Le Grand Sud / Accro Lille / lille3000 / Le P’tit Jacques – Photos & images : DR / © Zoom Sur Lille