Idées sorties pour Halloween 2021

Zoom Sur Lille vous propose quelques idées sorties pour Halloween !!!

Mission Hantée à One Brain – Live Escape Game 2.0

UNE BANDE DE COPAINS, UN SOIR HALLOWEEN, UNE LÉGENDE URBAINE SORDIDE. CHICHE ?

Nous avons demandé à notre superordinateur de créer un nouveau scénario à tendance « horrifique ». Votre but est simple et « sans danger » : le tester avant sa commercialisation.



On dit que derrière cette porte une horrible tragédie a eu lieu.

Dans le local de cet Escape Game, aujourd’hui condamné, une équipe est entrée pour jouer, et n’en est plus jamais ressortie. Histoire vraie ? Rumeur absurde ? Au sein de votre groupe, les avis sont divisés.



Quel meilleur moyen d’en avoir le cœur net que d’y pénétrer et se faire son propre avis ?

One Brain – Live Escape Game 2.0

11bis, boulevard Jean-Baptiste Lebas – Lille

Tarif : à partir de 19€ / personne

Infos et réservations >>> cliquez ici !!!

Halloween à Accro lille*

Samedi 31 octobre 2021 à 20h, à l’occasion d’Halloween, Accro Lille propose de l’accrobranche nocturne au cœur du Parc de la Citadelle de Lille !

Accro Lille

Parc de la Citadelle (au croisement de l’allée du Train de Loos et de l’allée Paul Vallon)

Tarif parcours Halloween : 25€, à partir de 1m40

Site internet Accro Lille

Mail : contact@accro-lille.fr

Téléphone : 09 72 33 00 16

* en fonction des conditions climatiques.

Halloween à Cita-Parc

Le parc d’attractions « Cita-Parc » situé à côté du zoo de Lille est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 8 000 m² dédiés aux petits et grands. Un florilège d’attractions flambant neuves, sur le thème de la nature et des animaux, attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures.

Du 23 octobre au 07 novembre 2021, Cita Parc vous proposera une décoration d’Halloween, des jeux concours et des distributions de bonbons !



Cita-Parc

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture : 11h à 19h (du 23 octobre au 07 novembre 2021)

Tarifs :

1 ticket = 2,50 €

Pack Découverte – 10 tickets = 20 € (soit 2 € le ticket)

Pack Aventurier – 20 tickets = 35 € (soit 1,75 € le ticket)

Pack Lila – 30 tickets = 45 € (soit 1,50 € le ticket)

Pass Illimité à la journée = 15€ (il est valable pour une personne durant toute une journée d’ouverture du parc. Le Pass comporte un ticket pour la journée ainsi qu’un bracelet avec port obligatoire de ce dernier).

Carte de Fidélité offerte dès l’achat d’un pack (uniquement valable à la caisse centrale du parc). La carte de fidélité remplie = 10 tickets offerts.

1 ticket = 1 tour de manège. Les billets donnent accès à toutes les attractions, quelle que soit la date de visite (selon le calendrier d’ouverture du parc). Le parc dispose également d’offres CE et pour les groupes d’enfants.

Le Zoo de Lille fête Halloween

Durant ces vacances, le Zoo de Lille se pare des couleurs d’Halloween. Il vous invite à découvrir son exposition temporaire avec comme point d’orgue une journée festive le dimanche 31 octobre 2021.

Au programme :

citrouilles, sorcières et araignées dans les allées du zoo pour accueillir les visiteurs;

exposition temporaire » Des animaux et des citrouilles » : instantanés de vie du zoo pris par les soigneuses animalières durant les vacances d’automne 2020;

échassiers, jongleurs lumineux, magiciens et stand de maquillage pour enfants seront présents toute la journée;

spectacle « L’arbre et l’Oiseau », avec la compagnie Le fil à la patte : « Sur un triporteur, deux voyageurs accompagnés de leur inséparable corbeau tentent de sauver un Arbre, le dernier de son espèce…Tous trois ont rendez-vous avec le conseil des super-héros de la Nature. » Représentations à 11h, 14h et 16h.

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture : 10h à 17h

Dernier accès 30 minutes avant la fermeture des portes.

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / un Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 10€ +1,50€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8€ / adulte = 14€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 36€

Opération Terreur Nocturne à l’Escape Game John Doe

Pour Halloween, vivez une expérience sensorielle diabolique et partez en mission dans une complète obscurité. Dans la pénombre, à la lumière de vos lampes-torches, tentez tous ensemble de vous extirper de l’une des salles de John Doe. Prêts à vivre une aventure version total blackout ?

John Doe Escape Game

6-8, rue des Jardins – Lille

Tarif : 20€ / personne

Infos et réservations >>> cliquez ici !!!

Haunted Room à l’Escape Game Team Break

Toute l’année, l’Escape Game Team Break vous propose sa chambre hantée !



Les enquêteurs paranormaux ont du fil à retordre ! Un hôtel situé aux alentours de Lille serait….hanté ! Simple supercherie signée Pedro et Olga ou véritable maléfice ? À vous de le découvrir…

Team Break Lille

9, rue d’Amiens – Lille

Tarif : à partir de 20€ / personne

Infos et réservations >>> cliquez ici !!!

Halloween Party à la Patinoire Serge Charles

Venez affronter vos peurs à la Patinoire Serge Charles grâce aux animations spéciales Halloween pour petits et grands !

Au programme :

Séances publiques effrayantes,

L’Antre du clown tueur (vestiaire hanté adulte),

Chasse aux trésors chez le Clown Glouton (vestiaire hanté kids),

Distribution de bonbons,

Concours de déguisement (lots à gagner),

Séance de maquillage,

Concours de la plus belle citrouille (peinture sur glace),

Et bien d’autres animations…

Patinoire Serge Charles

13, rue du Molinel – Wasquehal

Tarif : à partir de 1,80€, location de patins : 2,30€…

Infos et réservations >>> cliquez ici !!!

Séance Halloween Kids du film « Poupelle » à Kinepolis Lomme

Le dimanche 31 octobre 2021, Kinepolis organise une séance Halloween spécial Kids avec le film d’animation japonais « Poupelle ».

Synopsis

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à l’aventure, à la découverte du ciel.

Kinepolis Lomme

1, rue du Château d’Isenghien – Lomme

Tarif : à partir de 6,50€

Infos et réservations >>> cliquez ici !!!



Château Hanté au Château de Flers

A l’occasion d’Halloween, le Château de Flers se transforme en Château Hanté !

Au programme :

La galerie des Horreur,

Le grenier hurlant,

L’auberge de la louche percée,

L’antre de Guernouillard

Prenez-vous en photo dans un cadre terrifiant

Nombreux décors effrayants.

Château de Flers

Chemin du Chat Botté – Villeneuve d’Ascq

Tarif : gratuit

Infos et réservations >>> cliquez ici !!!

Halloween Party à Roubaix

Venez vous donner des frissons sur la Grand’Place de Roubaix pour une soirée d’Halloween flamboyante.

Au programme :

contes,

cracheurs de feu, échassiers,

fabrication de lanternes en citrouille,

mini labyrinthe,

feu d’artifice,

concours du plus beau costume d’Halloween,

distributions de bonbons…

Grand’Place de Roubaix

Jour et horaires : 31 octobre 2021 de 15h à 20h

Tarif : gratuit

Halloween à Pairi Daiza (1h de Lille)

Du samedi 23 octobre au dimanche 07 novembre 2021, Pairi Daiza immergera ses visiteurs dans une ambiance d’Halloween accessible aux plus petits comme aux grands. Un Halloween créatif et merveilleux faisant la part belle aux artistes et aux légendes du parc. Une programmation originale avec des animations et des spectacles pour illustrer les coutumes de passage de la vie à la mort.

Pairi Daiza

Domaine de Cambron – Brugelette (Belgique)

Horaires d’ouverture Halloween : tous les jours de 10h à 21h30

Tarifs Halloween 2021 : individuel à partir de 29€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 9€ (par voiture).

Réservation >>> cliquez ici !!!

Notre article sur Halloween à Pairi Daiza

Halloween à Bellewaerde (45min de Lille)

Du samedi 16 octobre au dimanche 07 novembre 2021, Bellewaerde Park vous attend dans une ambiance Halloween ! Les attractions du parc seront décorées pour l’occasion et un parcours « un bonbon ou un sort » adapté aux enfants a été créé. Maisons hantées, décor mystérieux, plusieurs spectacles (magic show, fire show,…), Halloween Buffet vous y attendent…

Bellewaerde Park

Meenseweg 497 – Ypres (Belgique)

Horaires d’ouverture Halloween : à partir de 10h

Tarifs Halloween 2021 : ticket d’entrée à partir de 28€ / maisons hantées entre 5€ et 6€

Réservation >>> cliquez ici !!!

Halloween à Walibi Belgium (1h30 de Lille)

Du samedi 16 octobre au dimanche 07 novembre 2021, Halloween Walibi est de retour ! Cette année, le parc enrichit son expérience d’Halloween avec de nombreuses nouveautés impressionnantes qui étonneront pas mal de fans de l’horreur. En journée, Walibi propose une offre Halloweenesque familiale mais gare au coucher du soleil…. Une chose est sûre : cet automne, Walibi vous fera vivre vos pires cauchemars !

Walibi Belgium

Boulevard de l’Europe 100 – Wavre (Belgique)

Horaires d’ouverture Halloween : à partir de 10h

Tarifs Halloween 2021 : ticket d’entrée à partir de 38€ / maisons hantées entre 5€ et 8€

Réservation >>> cliquez ici !!!

