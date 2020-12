[Idée cadeau] La MEL propose le Pass Culturel « C’Art » et un abonnement aux Espaces Naturels Métropolitains

Les Fêtes de Fin d’Année approchent, et, avec elles, le casse-tête des cadeaux à offrir à ses proches. Bonne nouvelle, la Métropole Européenne de Lille (MEL) propose deux idées originales et durables : la C’ART, le Pass Culture de la MEL qui offre un accès illimité pendant un an à 14 musées de la métropole, et un abonnement aux Espaces Naturels Métropolitains qui permet de s’y promener en illimité pendant un an. L’occasion de (re)découvrir ces lieux seul.e, à deux ou en famille puisque ces cartes existent en plusieurs formules. Bonus, ces bons cadeaux peuvent être achetés en ligne.

La C’ART



Le pass musées de la MEL permet d’accéder pendant un an en illimité (à compter de sa date d’activation) aux collections permanentes et expositions temporaires de 14 musées et centres d’art du territoire :

La Villa Cavrois (Croix)

Le Musée de la Bataille de Fromelles (Fromelles)

Le Palais des Beaux-Arts (Lille)

Le Musée d’Histoire Naturelle (Lille)

Le Musée de l’Hospice Comtesse (Lille)

lille3000 (Lille)

Le LaM (Villeneuve d’Ascq)

Le Forum Départemental des Sciences (Villeneuve d’Ascq) – avec accès au Planétarium.

La Piscine (Roubaix)

La Manufacture (Roubaix)

La Condition Publique (Roubaix)

Le MUba Eugène Leroy (Tourcoing)

Le Fresnoy (Tourcoing)

L’Institut du monde arabe-Tourcoing (Tourcoing)

Cette carte est à acheter sur le site de la C’ART : il suffit de choisir la formule parmi : « solo » (pour en profiter seul.e), « duo » (pour inviter une personne à chaque visite) ou « jeunes » (moins de 26 ans). À partir de 2021, une offre « tribu » (famille) sera également disponible.

Tarifs :

– C’ART Solo = 40€

– C’ART Duo = 60€

– C’ART Jeunes = 20€

– C’ART Tribu (prochainement) = 65€

Site internet de la C’ART

L’abonnement espaces Naturels de la MEL



La carte cadeau « Offrez du vert à Noël » et les abonnements Espaces Naturels de la MEL sont disponibles sur le site des Espaces Naturels Métropolitains ou par mail à : espacesnaturels@lillemetropole.fr (paiement uniquement possible par carte bancaire).

L’abonnement permet de visiter en illimité pendant toute la durée de la saison nature (de mars à octobre) les sites nature ENM :



MOSAÏC, le jardin des Cultures à Houplin-Ancoisne

Les Prés du Hem à Armentières

Le Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq

Le Relais Nature du Parc de la Deûle à Santes

Le Relais Nature du Canal de la Deûle à l’Escaut à Tourcoing et son bateau « la Décidée »

Il est possible de choisir parmi plusieurs formules : « solo » (pour en profiter seul.e), « duo » (pour visiter avec une autre personne) et « famille » (1 ou 2 adulte(s) et 3 ou 4 enfants de moins de 18 ans).

Tarifs :

– Pass Individuel ENM = 28€

– Pass Duo ENM = 50€

– Pass Famille ENM = 75€

Pour ces deux cartes (C’ART et le PASS ENM), une fois le paiement effectué, un email de confirmation sera envoyé qui permet de télécharger le bon cadeau anonyme à offrir. Le bénéficiaire aura alors 12 mois, à compter de la date d’achat, pour échanger ce bon contre la C’ART définitive/l’abonnement correspondant :

Pour la C’ART en billetterie de certains musées*

Pour l’abonnement ENM, directement sur le site internet ou en caisse dans un des sites lorsque ceux-ci sont ouverts.

Ce sont des titres nominatifs avec photo, seul.e le/la bénéficiaire peut donc procéder à l’échange de ce bon cadeau. Ces cartes s’activent au moment de la première utilisation et sont utilisables un an à compter de cette date.

* Le Palais des Beaux-Arts & l’Hospice Comtesse à Lille, La Piscine & la Manufacture à Roubaix, le LaM à Villeneuve d’Ascq, le MUba & le Fresnoy à Tourcoing et le Musée de la Bataille de Fromelles.

