Halloween Walibi est de retour du 16 octobre au 07 novembre 2021

Du samedi 16 octobre au dimanche 07 novembre 2021, Halloween Walibi est de retour ! Cette année, le parc enrichit son expérience d’Halloween avec de nombreuses nouveautés impressionnantes qui étonneront pas mal de fans de l’horreur. En journée, Walibi propose une offre Halloweenesque familiale mais gare au coucher du soleil…. Une chose est sûre : cet automne, Walibi vous fera vivre vos pires cauchemars !

3 nouvelles zones immersives

Pour les vrais amateurs de l’horreur, Walibi présentera trois grandes nouvelles zones immersives à couper le souffle, qui plongeront les visiteurs dans des histoires épouvantables. Dans Last Shelter, les pauvres civiles pénètreront une base militaire envahie par une horde de zombies assoiffés de cerveaux frais et fumants servis dans des crânes vivants, et dans Psycho Circus, de terribles clowns glaceront le sang des visiteurs et paralyseront leurs cerveaux de peur. Le point culminant sera Rebellion Land : c’est un endroit crasseux et glauque qui ressemble à une immonde décharge, où règne un gang terrible. Venus de nulle part, ils ont sauvagement envahi Walibi pour s’installer dans cette zone désormais sous leur contrôle. Le gang est dirigé par la plus redoutable d’entre eux : une horrible femme dénommée Cama. Aussi cruelle qu’intelligente, elle utilise sa matière grise pour imaginer les punitions les plus atroces à infliger aux visiteurs. Besoin d’une pause après une longue nuit d’Halloween ? Walibi vous donne rendez-vous au Bar’Hell. Mais attention, vous entrez dans ce bar à vos risques et périls… Profitez de votre boisson, tant que vous le pouvez !

Maisons Hantées

Halloween à Walibi, ce sont aussi des maisons hantées terrifiantes. Cette année, le parc vous fera découvrir : Lost Forest ! Mais ne vous attendez pas à une maison hantée traditionnelle… Vous vous souvenez des bois profonds et sombres dans lesquels vous vous perdiez lorsque vous faisiez des cauchemars et que vous vous réveilliez en hurlant ? Lost Forest est bien pire !

Nagulai et The Curse of Amun sont également de retour. L’expérience des deux maisons a été modifiées afin de croitre le sentiment de terreur. Enfin, de nombreux casse-cous vivront la peur de leur vie dans les sentiers claustrophobes de Mine Blast.

Nouveau spectacle avec le meilleur illusionniste du monde

Pour un tout nouveau spectacle au Tiki-Théâtre (Exotic World), Walibi a su dénicher Christian Farla, élu meilleur illusionniste du monde. Christian Farla est un artiste de haut niveau et apporte avec le Lucifer Show un spectacle d’illusion spectaculaire, tendance et rapide comme l’éclair !

Journée sans nocturne : 13h30 / 15h / 16h30

Journées avec nocturnes : 14h / 16h / 18h / 20h

En journée : programme Halloween dédié aux familles avec enfants

Halloween Walibi est synonyme d’expériences terrifiantes, mais en journée, le parc propose également un programme Halloweenesque dédié aux familles avec enfants. Les petits casse-cous pourront se rendre dans la toute nouvelle zone Happy Halloween, où ils rencontreront les Rebbiez. Ce sont les enfants de la bande de Rebellion Land. Cette bande de rebelles veut retrouver le plaisir d’Halloween. Pour rejoindre leur gang, les jeunes visiteurs devront d’abord prouver leur valeur et leur véritable esprit d’Halloween en relevant des défis frissonnants.En outre, les familles peuvent également se rendre au Magic Show pour assister à l’abracadabra le plus fou du pays, ou profiter d’un moment de plaisir effrayant avec le nouveau film Dracula-4D. L’automne s’annonce effrayant et amusant à Wavre !

Infos pratiques

7 nocturnes : 23, 30, 31 octobre & 01, 04, 05 et 06 novembre 2021

Tickets d’entrée : entre 38€ et 47€ / Maisons Hantées : entre 5€ et 8€

Site internet de Halloween Walibi

Conformément aux communications gouvernementales belges, à partir du 16 octobre 2021 le Covid Safe Ticket sera requis à partir de 16 ans. Le port du masque ne sera plus nécessaire après les contrôles d’entrée.

Source / Photo : Service Presse Walibi