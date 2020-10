Halloween à Bellewaerde et Bellewaerde Aquapark, c’est à partir du 10 octobre 2020 !

Cette année, Halloween prend une toute autre allure à Bellewaerde. Du 10 octobre au 08 novembre 2020, l’événement « Un bonbon ou un sort » se déroulera dans le parc. Les visiteurs pourront ainsi profiter de l’ambiance d’Halloween en toute sécurité en famille. Ceux qui préfèrent s’amuser dans l’eau pourront se rendre à Bellewaerde Aquapark, où une rencontre aura lieu avec Mermaid Celine.

Un bonbon ou un sort à Bellewaerde

Les sorcières, fantômes, petits trolls et mini-momies sont les bienvenus pour un périple « Un bonbon ou un sort » super excitant ! Les enfants jusqu’à 12 ans pourront venir maquillés et déguisés de leur personnage d’Halloween préféré et seront cette année, les acteurs principaux de cette fête populaire. Les visiteurs peuvent venir au parc avec leur famille, de manière totalement sécurisée par rapport au Coronavirus.

De nombreuses décorations et attractions thématisées sont prévues pour un plaisir effrayant. Les visiteurs peuvent également découvrir la nouvelle attraction Wakala. Durant l’événement « Un bonbon ou un sort », des cachets peuvent être rassemblés auprès de plusieurs attractions et de lieux secrets. Les enfants qui ont relevé le plus de défis possibles reçoivent un beau cadeau.

Mermaid Celine à Bellewaerde Aquapark



De nombreuses décorations, un éclairage adapté et des effets laser créent une mystérieuse atmosphère d’Halloween à Bellewaerde Aquapark.

Pendant le week-end des 23, 24 et 25 octobre, des 30 et 31 octobre et 1er novembre 2020, les visiteurs pourront admirer Mermaid Celine le long du parcours de l’attraction Jungle Expedition. Il sera également possible de rencontrer cette belle sirène de près lors d’une rencontre.

Infos pratiques

L’événement « Un bonbon ou un sort » se déroulera du 10 octobre au 08 novembre 2020. Il n’y aura pas de maisons hantées ou de spectacles. Si vous souhaitez plus d’informations concernant les jours d’ouverture et les tickets, rendez-vous sur : www.bellewaerde.be.

Du 10 octobre au 08 novembre 2020, des décorations supplémentaires seront prévus à Bellewaerde Aquapark.

Mermaid Celine sera présente les 23, 24 & 25 octobre, les 30 & 31 octobre et le 01 novembre 2020. Pour plus d’infos concernant les jours d’ouverture, consultez la page aquapark.bellewaerde.be.

Frontaliers et travailleurs frontaliers (au 06/10/2020) :

Les personnes habitant à la frontière franco-belge et les travailleurs frontaliers, en provenance ou à destination d’une zone rouge (selon les autorités belges), ne doivent pas obligatoirement se placer en quarantaine ni réaliser un test Covid-19. Pour une présence de moins de 48 heures en Belgique ou à l’étranger, ils n’ont pas l’obligation de compléter le Passenger Locator Form (voir https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form (link is external)). Ces personnes sont autorisées à se déplacer de part et d’autre de la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail ou accomplir leurs activités habituelles ou occasionnelles ( ex : faire ses achats, rendre visite à un membre de sa famille ou connaissance, visite médicale, activité récréative,…). Ils respecteront la distanciation et les autres mesures de protection.

Source : Royaume de Belgique – Affaires étrangère >>> https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/france

Source / Photos : Service Presse Bellewaerde