Grande Braderie de la Culture Hip-Hop au W les 05 & 06 septembre 2020

Samedi 05 & dimanche 06 septembre 2020, le collectif Tribal et le W vous présentent La Grande Braderie de la Culture Hip-Hop : 2 jours de foire, d’expo, de spectacles et de musique autour de la culture hip-hop et du street art. Showcases, DJ set, graph, danse et bien d’autres surprises.

Au programme

Samedi 05 septembre 2020 de 12h à 3h : DJ sets avec DJ A-Fab et Fennec Selecta samedi soir mais aussi showcases avec BEN plg et PLDG ; projections, blind-tests « tu connais tes classiques ? »

Dimanche 6 septembre de 12h à 1h : DJ Datcom, showcase avec Huji Lynch, et toujours les expos de Toupa Camaro, TAY-M et Pitch, ateliers « customise ta bombe » par la Graffisterie, démos de danse par Adopte un crew, projections, blind-tests « tu connais tes classiques ? »

Expos de Toupa Camaro, TAY-M et Pitch & Vente de fringues de street seconde main durant les deux jours.

Infos pratiques

Le W

62, rue des Sarrazins à Lille

Entrée Libre

Port du Masque Obligatoire !

Source & image : DR / © Le W