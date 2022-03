Gagnez vos places pour le spectacle de « Dani Lary – Tic-Tac » au Zénith de Lille le vendredi 01 avril 2022

Le jeu est organisé du 21 au 27 mars 2022. Nombre de places en jeu : 4 x 2 places pour le spectacle de « Dani Lary – Tic-Tac » au Zénith de Lille le vendredi 01 avril 2022 à 20h. Le tirage au sort parmi les bonnes réponses aura lieu le 27 mars 2022. Les gagnants seront avertis par mail. Zoom Sur Lille – l’organisateur de ce jeu – ne pourra être tenu pour responsable de l’envoi des dotations à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. Si les lots n’ont pu être livrés à leur destinataire pour quelque raison que ce soit, indépendamment de la volonté de l’organisateur (le gagnant ayant déménagé sans mettre à jour son adresse, etc. …), ils resteront définitivement la propriété de l’organisateur. Les participants sont informés que la vente ou l’échange de lots sont strictement interdits. Zoom Sur Lille ne peut être tenu pour responsable de tout incident / accident pouvant subvenir dans l’utilisation des lots. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les cadeaux offerts aux gagnants par Zoom Sur Lille et son partenaire Verone Productions sont nominatifs et ne sont ni échangeables contre un autre produit ou service, ni remboursables. Ils ne peuvent en aucun cas constituer un avoir sur un produit ou service quel qu’il soit, tant auprès de Zoom Sur Lille que du partenaire Verone Productions. Le gagnant ne peut réclamer aucun équivalent financier auprès de Zoom Sur Lille ou de Verone Productions. La participation au jeu implique l’acceptation des présentes conditions.