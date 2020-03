Gagnez vos places pour la Nuit de la Filature du samedi 21 mars 2020

Vendredi 20 et samedi 21 mars 2020, le Festival Électronique « Les Nuits de la Filature », confectionnée avec soin par les mains expertes des créateurs des Nuits Électriques est de retour dans les Halls de la Filature de Saint-André-lez-Lille.

Dans le décor industriel des anciennes usines textile de Saint-André-lez-Lille, à quelques minutes du centre-ville de la Capitale des Flandres, Les Nuits de la Filature sont un véritable défilé « prêt à danser » avec le top des scènes électroniques françaises et internationales. Au total, une dizaine d’artistes se répartiront sur une scène en indoor pour ces deux soirées All Night Long, entre DJ sets endiablés et Live épiques.

Parmi les têtes d’affiche, les amoureux de la langue française Bon Entendeur côtoieront Feder, le pilier de l’électro française, qui nous promet un live d’anthologie, le duo italien basé à Mind Against, avec un set entre house, techno et IDM ou Kiddy Smile, le DJ et figure de proue du voguing, sans oublier Park Hye Jin, productrice et rappeuse venue de Séoul.

Comme à son habitude, la direction artistique prépare une édition inédite avec une scénographie sur mesure ayant pour but de créer un événement unique et faire perdurer l’esprit festif inimitable d’un public lillois jamais rassasié.

Teaser



Infos pratiques

Les Halls de la Filature

70 rue Félix Faure à Saint-André-lez-Lille

Sources et images : DR – © Les Nuits de la Filature