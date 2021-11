Fêtes de fin d’année à Lille du 19 novembre 2021 au 16 janvier 2022

A l’occasion des Fêtes de Fin d’Année 2021, Zoom Sur Lille vous propose quelques idées sorties pour vous plonger dans l’ambiance de Noël : le Village de Noël, la Grande Roue, la Chenille, Manèges pour Enfants, Cinéma, Balade Insolite, Shopping…

Village de Noël

En cette période de fin d’année retrouvez le Village de Noël de Lille, place Rihour.

Cette année, 87 chalets vous attendent avec une sélection de produits issus de l’artisanat régional, national et international. Un choix large et qualitatif qui vise à proposer un événement de qualité, à dimension humaine à l’image de notre belle ville de Lille. Coffrets gourmands, jouets insolites, bijoux créatifs, produits issus de l’artisanat international, sans oublier les incontournables douceurs hivernales à savourer… Éveillez vos sens, allez à la rencontre des chaleureux exposants et de leurs histoires passionnantes et repartez avec des cadeaux de noël authentiques pour petits et grands !

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Le Village de Noël est ouvert tous les jours du 19 novembre au 30 décembre 2019 (sauf le 25 décembre).

du lundi au jeudi : 11h à 20h30,

vendredis & samedis : 10h à 22h,

dimanche : 10h à 20h30,

vendredi 24 décembre 2021 : 11h à 18h,

jeudi 30 décembre 2021 : 11h à 20h

fermé le 25 décembre 2021

Découvrez le site du Village de Noël de Lille

Grande Roue Royale

Sur la Grand’Place, la Grande Roue tourne majestueusement au son des musiques de Noël.

A 50 mètres d’altitude, ses 36 nacelles offrent une vue incroyable sur la ville. A ses pieds, un immense décor investit toute la place pour recréer un village sous la neige, avec ses maisonnettes, sa chapelle, ses lutins… et même son immense Sapin de Noël !

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

La Grande Roue fonctionne tous les jours du 19 novembre 2021 à 17h (en fonction de l’avancement du montage) jusqu’au 16 janvier 2022 :

Semaine de 12h à minuit

Week-end et vacances scolaires : tous les jours de 10h à 1h du matin

TARIFS

Plein : 5€ (tarif 2021)

Enfants en dessous d’1m40 : 3€ (tarif 2021)

Chenille



Sur la place du Théâtre, découvrez le manège L’Idéale Chenille.

« L’Idéale Chenille 1922 » s’installe sur la Place du Théâtre pour le plaisir des petits et des grands qui s’amuseront dans une ambiance joyeuse, le tout dans une décoration inédite mêlant le charme des années 1930 à une ambiance plus contemporaine.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

La Chenille fonctionne tous les jours du 20 novembre 2021 jusqu’au 16 janvier 2021 :

lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 14h30 à 20h30

mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires : de 11h à 21h

TARIFS

Plein : 4€ (tarif 2019)

Enfants de moins de 12 ans : 3€ (tarif 2019)

Manèges pour enfants

Le Carrousel des Enfants

Dates : à partir du 20 novembre 2021

Lieu : place de Béthune

Surmonté d’un énorme sapin de Noël, la carrousel accueille les cavaliers en herbe.

Le Train de Noël

Dates : à partir du 20 novembre 2021

Lieu : place Richebé

Le Train de Noël emmène les plus jeunes à la découverte du square de la Place Richebé.

Le P’tit Quinquin

Dates : toute l’année

Lieu : place Rihour – dans l’enceinte du Village du Noël de Lille

Offrez un tour à vos enfants dans l’authentique manège « Le P’tit Quinquin ».

Balade Insolite « LA VRAIE HISTOIRE DU PÈRE NOËL »

Accompagnés d’un elfe du Père Noël charmant et espiègle, laissez-vous conter la merveilleuse histoire d’une saga familiale, celle du petit Noël et de Saint-Nicolas ! Plongez au cœur de la magie de Noël à Lille, découvrez les traditions et petits secrets qu’il vous révèlera et relevez les défis qu’il vous lancera. Esprit de Noël garanti !

Infos pratiques

Dates : vendredis 26 novembre, 03, 10 & 17 décembre 2021 à 18h30 / samedis 11 & 18 décembre 2021 à 10h

Durée : 1h30

Langue : français

Renseignements & réservations >>> par téléphone au 06 65 17 82 94 ou par mail welcome@unebullesurlespaves.com

Ciné Lille-Sud : « Les Moomins attendent Noël » – A partir de 3 ans

Mercredi 22 décembre 2021 à 14h30, Le Grand Sud de Lille organise une projection gratuite du film « Les Moomins attendent Noël » !

Synopsis

La famille Moomins vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande. Petits bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls, ils ressemblent à des hippopotames. Tolérants, aventureux et épris de liberté, ils accueillent dans leur maison beaucoup d’invités qui restent le temps qu’ils le souhaitent…

Le Grand Sud

Adresse : 50, rue de l’Europe – Lille

Pass Sanitaire + Port du Masque obligatoire

Durée du film : 1h19

Gratuit

Réservation obligatoire (places limitées) >>> cliquez ici !!!

Pour les gourmands !

Des Croustillons, des Gaufres… (du 20 novembre 2021 au 09 janvier 2022) : place des Buisses

Shopping

A Lille, 2 200 commerces en centre-ville offrent de quoi satisfaire toutes les envies et tous les budgets.

Les commerces sont généralement ouvertes du lundi au samedi de 10h à 19h, ainsi que les dimanches 28 novembre, 05, 12 & 19 décembre 2021.

Site internet du GAEL (annuaire des commerçants, bons plans…)

