[Fêtes de Fin d’Année 2020] Les animations de Noël à Lille

A l’occasion des Fêtes de Fin d’Année, la ville de Lille vous propose de vivre pleinement l’ambiance festive et chaleureuse de Noël ! La musique résonnera notamment depuis l’Opéra (balcon), la Grand’Place (Théâtre du Nord), la place Rihour (sur les mâts), ou encore la mairie de quartier de Fives (façade).

Au programme :

Samedi 28 novembre 2020 de 14h à 18h

Chants de Noël et diffusion de musiques de Noël dans une disco mobile aux couleurs de Noël.

Dimanche 29 novembre 2020 de 14h à 18h

Déambulation d’une calèche féérique avec le Père-Noël et des petites clochettes.

Chants de Noël et diffusion de musiques de Noël dans une disco mobile aux couleurs de Noël.

Samedi 05 décembre 2020 de 14h à 18h

Déambulation d’une rosalie féérique, avec quatre musiciens et un médiateur.

Dimanche 06 décembre 2020 de 14h à 18h

Déambulation d’une calèche féérique avec le Père-Noël et des petites clochettes.

Déambulation d’une rosalie féérique, avec quatre musiciens et un médiateur.

Samedi 12 décembre 2020 de 14h à 18h

Des musiques de Noël et une animation en déambulation présentées par un animateur-chanteur et un DJ, dans un combi décoré et illuminé aux couleurs de Noël.

Dimanche 13 décembre 2020 de 14h à 18h

Déambulation d’une calèche féérique avec le Père-Noël et des petites clochettes.

Des musiques de Noël et une animation en déambulation présentées par un animateur-chanteur et un DJ, dans un combi décoré et illuminé aux couleurs de Noël.

Samedi 19 décembre 2020 de 14h à 18h

Des musiques de Noël et une animation en déambulation présentées par un animateur-chanteur et un DJ, dans un combi décoré et illuminé aux couleurs de Noël.

Samedi 19 décembre 2020 de 15h à 17h

Un Père-Noël dans un Kart décoré en traineau sera entouré de 12 à 14 chiens de traineaux.

Dimanche 20 décembre 2020 de 14h à 18h

Déambulation d’une calèche féérique avec le Père-Noël et des petites clochettes.

Des musiques de Noël et une animation en déambulation présentées par un animateur-chanteur et un DJ, dans un combi décoré et illuminé aux couleurs de Noël.

