[Fêtes de Fin d’Année 2020] La Grande Roue, sans le public, et le sapin seront présents sur la Grand’Place de Lille à partir de décembre

La Grande Roue, sans le public, et le Sapin Géant seront installés sur la Grand’Place de Lille au mois de décembre.

Le Gouvernement a communiqué cette nuit de nouvelles dispositions sur les établissements recevant du public, comme la Grande Roue, qui ne peuvent ouvrir mais peuvent en revanche être installés sans le public.

La Ville de Lille remercie chaleureusement Monsieur Lestoquoy, le propriétaire de la Grande Roue, qui a proposé de l’installer gracieusement et sans public.

La Grande Roue et le Sapin Géant sont connus de tous les Lillois et font indéniablement partie du paysage de notre ville lors des Fêtes de Fin d’Année. Leur installation est une excellente nouvelle pour mettre un peu de baume au cœur de tout le monde, de la gaité et de joie de vivre dans la ville.